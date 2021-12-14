Оккупанты на Донбассе готовятся приводить войска в боевую готовность – разведка

Боевики и командование вооруженных сил России наращивают мероприятия и усиленно готовятся к выполнению оперативных задач на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Источник: пресс-служба главного управления разведки Минобороны

Дословно: "Командование ВС РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях".

Детали: В частности, с 6 по 10 декабря оккупанты тренировались приводить в высшие степени боевой готовности отдельные мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения.

Оккупанты тренировались вывести эти подразделения в определенные районы сосредоточения и развертывать пункты управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) оккупанты интенсивнее начали осуществлять мероприятия боевой подготовки.

Речь идет о проведении собрания с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

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