Чаус знову не прийшов у суд: запевняють, що його госпіталізували
Засідання у Вищому антикорупційному суді щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса знову перенесли через те, що Чауса нібито госпіталізували через проблеми із слухом.
Джерело: ЦПК
Деталі: Чаус не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду.
Повідомляється, що суду надали довідку, що Чауса госпіталізували через нібито проблеми зі слухом.
У суді планують направити запит до медзакладу, щоб перевірити, чи справді Чаус не може тимчасово залишити лікарню для участі в суді.
Наступне засідання призначили на 21 грудня.
7 грудня Чаус також не прийшов у суд, бо нібито втратив слух. Тоді засідання суду перенесли на тиждень.
Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддюна хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Невдовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- 4 серпня Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт.