Чаус знову не прийшов у суд: запевняють, що його госпіталізували

Засідання у Вищому антикорупційному суді щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса знову перенесли через те, що Чауса нібито госпіталізували через проблеми із слухом.

Джерело: ЦПК

Деталі: Чаус не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду.

Повідомляється, що суду надали довідку, що Чауса госпіталізували через нібито проблеми зі слухом.

У суді планують направити запит до медзакладу, щоб перевірити, чи справді Чаус не може тимчасово залишити лікарню для участі в суді.

Наступне засідання призначили на 21 грудня.

7 грудня Чаус також не прийшов у суд, бо нібито втратив слух. Тоді засідання суду перенесли на тиждень.

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