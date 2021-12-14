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Чаус знову не прийшов у суд: запевняють, що його госпіталізували

Вівторок, 14 грудня 2021, 18:17
СУД ЧАУСА, ФОТО: ЦПК

Засідання у Вищому антикорупційному суді щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса знову перенесли через те, що Чауса нібито госпіталізували через проблеми із слухом.

Джерело: ЦПК

Деталі: Чаус не прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду.

Повідомляється, що суду надали довідку, що Чауса госпіталізували через нібито проблеми зі слухом.

У суді планують направити запит до медзакладу, щоб перевірити, чи справді Чаус не може тимчасово залишити лікарню для участі в суді.

Наступне засідання призначили на 21 грудня.

7 грудня Чаус також не прийшов у суд, бо нібито втратив слух. Тоді засідання суду перенесли на тиждень.  

Знати більше: Історія судді Чауса від юристів Коломойського, крізь ''смотрящіх'' Порошенка і до спецслужб Зеленського

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЧауссудАнтикорупційний суд


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