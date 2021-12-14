Чаус опять не явился в суд: уверяют, что его госпитализировали

Заседание в Высшем антикоррупционном суде относительно экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса снова перенесли из-за того, что Чауса якобы госпитализировали из-за проблем со слухом.

Источник: ЦПК

Детали: Чаус не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Сообщается, что суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом.

В суде планируют направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде.

Следующее заседание назначили на 21 декабря.

7 декабря Чаус также не пришел в суд, потому что якобы потерял слух. Тогда заседание суда было перенесено на неделю.

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