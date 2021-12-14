Чаус опять не явился в суд: уверяют, что его госпитализировали
Заседание в Высшем антикоррупционном суде относительно экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса снова перенесли из-за того, что Чауса якобы госпитализировали из-за проблем со слухом.
Источник: ЦПК
Детали: Чаус не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда.
Сообщается, что суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом.
В суде планируют направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде.
Следующее заседание назначили на 21 декабря.
7 декабря Чаус также не пришел в суд, потому что якобы потерял слух. Тогда заседание суда было перенесено на неделю.
Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского
Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлил и с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- 4 августа Чаусу отправили под круглосуточный домашний арест.