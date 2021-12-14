Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чаус опять не явился в суд: уверяют, что его госпитализировали

Вторник, 14 декабря 2021, 18:17
СУД ЧАУСА, ФОТО: ЦПК

Заседание в Высшем антикоррупционном суде относительно экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса снова перенесли из-за того, что Чауса якобы госпитализировали из-за проблем со слухом.

Источник: ЦПК

Детали: Чаус не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Сообщается, что суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом.

В суде планируют направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде.

Следующее заседание назначили на 21 декабря.

7 декабря Чаус также не пришел в суд, потому что якобы потерял слух. Тогда заседание суда было перенесено на неделю.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЧауссудАнтикоррупционный суд
powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе

Все новости...
Чаус
Чаус заявляет, что потерял слух – заседание суда перенесено
Чаусу продолжили меру пресечения и назначили рассмотрение дела по существу
Судья с банками денег: дело Чауса направили в суд
Последние новости
08:56
Лидеры ЕС: Новая вооруженная агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия
08:49
41% украинцев получили две дозы Covid-вакцины, дополнительную дозу – 14 человек
08:24
Covid в Украине: за сутки зафиксировали 8,9 тысячи больных, 328 умерших
08:00
Главные новости четверга и ночи: Порошенко в "Раде", суд в РФ о российских войсках на Донбассе
07:29
НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется
07:05
На Донбассе погиб украинский военный
06:18
27 человек погибли в пожаре в Осаке
05:26
В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19
04:25
G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире
03:28
Филиппины накрыл cупертайфун "Рай"
Все новости...