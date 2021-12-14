Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чаус опять не явился в суд: уверяют, что его госпитализировали

Вторник, 14 декабря 2021, 17:17
Чаус опять не явился в суд: уверяют, что его госпитализировали
СУД ЧАУСА, ФОТО: ЦПК

Заседание в Высшем антикоррупционном суде относительно экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса снова перенесли из-за того, что Чауса якобы госпитализировали из-за проблем со слухом.

Источник: ЦПК

Детали: Чаус не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда.

Сообщается, что суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом.

В суде планируют направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу для участия в суде.

Следующее заседание назначили на 21 декабря.

7 декабря Чаус также не пришел в суд, потому что якобы потерял слух. Тогда заседание суда было перенесено на неделю.

Знать больше: История судьи Чауса от юристов Коломойского, через ''смотрящих'' Порошенко и до спецслужб Зеленского

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧауссудАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Чаус
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
В Черниговской области начинают восстанавливать критическую инфраструктуру - ОВА
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: