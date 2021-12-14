Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Криму силовики затримали 23-річного кримського татарина в справі Джеляла

Вівторок, 14 грудня 2021, 23:14
ілюстративне фото цос фсб

У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели незаконні обшуки в домівці та затримали 23-річного Куртумера Чалгозова. 

Джерело: twitter заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, facebook-сторінка правозахисної організації "Кримська солідарність"

Пряма мова Джапарової: "У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, що завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.

Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму й звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян".

Деталі: Правозахисникам затриманий розповів після звільнення, що з обшуками до його дому в селищі Приморське приїхали близько 5 ранку. Після завершення обшуку, що тривав 3 години, його затримали і вивезли до Сімферополя. Він каже, що йому зав’язали очі пов’язкою та одягнули на руки кайданки.

Челгозова допитували стосовно так званої "справи про підрив газопроводу" в селі Перевальне.

У чоловіка силовики забрали мобільний телефон, та попередили, що на нього чекає ще один допит.

Передісторія: 

  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія", яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
  • 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 січння.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
  • 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.

Українська правда
Теми: кримські татариКримокупаціяФСБ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Делегація Конгресу США відвідала Україну

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

фотоЧернігівський депутат на смерть збив велосипедиста й намагався втекти

Міністри оборони Німеччини і Литви жорстко відповіли на вимоги Кремля про "гарантії безпеки"

Усі новини...
кримські татари
США засудили затримання кримських татар в окупованому Сімферополі
Британія засудила масове затримання кримських татар в окупованому Росією Криму
В окупованому Криму затримали 3 десятки людей: зустрічали адвоката біля ізолятора
Останні новини
00:50
В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр
23:55
Данілов: Зброї має бути й буде достатньо
23:16
У Харкові обмалювали офіс молодіжного крила ОПЗЖ
22:47
Законопроєкт про дистанційне голосування можуть внести після Нового року – Стефанчук
22:04
У Києві й більшості областей вночі та вранці ожеледиця – синоптики
21:49
Наступні три вікенди в українців будуть довгими
20:51
У Росії заявили, що ЄС у сфері безпеки перебуває під повним контролем НАТО
20:40
Новини економіки: підписання законів, газ для ТЕС
20:16
Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю
19:38
У Брюсселі втретє пройшла багатотисячна демонстрація проти Covid-політики уряду
Усі новини...