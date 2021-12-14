В окупованому Криму силовики затримали 23-річного кримського татарина в справі Джеляла
У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели незаконні обшуки в домівці та затримали 23-річного Куртумера Чалгозова.
Джерело: twitter заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, facebook-сторінка правозахисної організації "Кримська солідарність"
Пряма мова Джапарової: "У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, що завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.
Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму й звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян".
Деталі: Правозахисникам затриманий розповів після звільнення, що з обшуками до його дому в селищі Приморське приїхали близько 5 ранку. Після завершення обшуку, що тривав 3 години, його затримали і вивезли до Сімферополя. Він каже, що йому зав’язали очі пов’язкою та одягнули на руки кайданки.
Челгозова допитували стосовно так званої "справи про підрив газопроводу" в селі Перевальне.
У чоловіка силовики забрали мобільний телефон, та попередили, що на нього чекає ще один допит.
Передісторія:
- 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за статтею "Диверсія", яка передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
- 3 вересня російські силовики викрали Ельдара Одаманова з його будинку також близько шостої ранку. Йому інкримінують диверсію на газогоні в селі Перевальному.
- 4 вересня ФСБ в тимчасово окупованому Криму затримала в рамках цього ж провадження заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Окупанти продовжили його арешт щонайменше до 23 січння.
- Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, нібито українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.
- 9 листопада Джелялу висунули нове звинувачення в контрабанді вибухівки.