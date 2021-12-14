В окупованому Криму силовики затримали 23-річного кримського татарина в справі Джеляла

У тимчасово окупованому Криму російські силовики провели незаконні обшуки в домівці та затримали 23-річного Куртумера Чалгозова.

Джерело: twitter заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, facebook-сторінка правозахисної організації "Кримська солідарність"

Пряма мова Джапарової: "У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук в будинку кримських татар, що завершився затриманням і вивезенням в невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла і братів Ахтемових.

Відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму й звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею українських громадян".

Деталі: Правозахисникам затриманий розповів після звільнення, що з обшуками до його дому в селищі Приморське приїхали близько 5 ранку. Після завершення обшуку, що тривав 3 години, його затримали і вивезли до Сімферополя. Він каже, що йому зав’язали очі пов’язкою та одягнули на руки кайданки.

Челгозова допитували стосовно так званої "справи про підрив газопроводу" в селі Перевальне.

У чоловіка силовики забрали мобільний телефон, та попередили, що на нього чекає ще один допит.

Передісторія: