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В оккупированном Крыму силовики задержали 23-летнего крымского татарина по делу Джеляла

Вторник, 14 декабря 2021, 23:14
илюстративное фото цос фсб

Во временно оккупированном Крыму российские силовики провели незаконные обыски в доме и задержали 23-летнего Куртумера Чалгозова.

Джерело: twitter замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой, facebook-страница правозащитной организации "Крымская солидарность"

Прямая речь Джапаровой: "Во временно оккупированном Крыму очередной незаконный обыск в доме крымских татар, завершившийся задержанием и вывозом в неизвестном направлении 23-летнего Куртумера Чалгозова. Прежде чем отпустить, его допрашивали по делу Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых.

Согласно нормам международного права, Россия как государство-оккупант обязано немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного им Крыма и освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана Ахтемовых, а также всех незаконно удерживаемых им украинских граждан".

Детали: Правозащитникам задержанный рассказал после увольнения, что с обысками в его дом в поселке Приморское приехали около 5 утра. После завершения обыска, продолжавшегося около 3 часов, его задержали и вывезли в Симферополь. Он говорит, что ему завязали глаза навязкой и надели наручники.

Челгозова допрашивали по так называемому "делу о подрыве газопровода" в селе Перевальное.

У мужчины, по его словам, силовики забрали мобильный телефон и предупредили, что его ждет еще один допрос.

Предыстория: 

  • 23 августа, в День украинского флага, в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В России возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия", предусматривающей лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  • 3 сентября российские силовики похитили Эльдара Одаманова из его дома также около шести утра. Ему инкриминируют причастность к диверсии на газопроводе в селе Перевальное.
  • 4 сентября ФСБ во временно оккупированном Крыму задержала в рамках этого производства заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Оккупанты продлили срок его ареста по меньшей мере до 23 января.
  • 9 ноября Джелялу предъявили новое обвинение в контрабанде взрывчатки.

Украинская правда
Темы: крымские татарыКрымоккупацияФСБ
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