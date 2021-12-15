НАПК выиграло кассацию и заблокировало госфинансирование "Голоса"

Верховный Суд 14 декабря вернул дело на повторное рассмотрение, но постановил на время судебного разбирательства, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции заблокировало выплату государственных средств на счета партии "Голос".

Источник: видео с заседания из youtube-канала Верховного суда, сообщение общественной организации "Честно"

Дословно: "Кассационную жалобу НАПК удовлетворить частично. Решение ОАСК от 9 апреля 2021 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 30 июня 2021 года отменить в части удовлетворения искового требования о признании противоправным и отмене Приказа (о приостановлении государственного финансирования партии Голос – прим. ЧЕСТНО). В этой части дело направить на повторное рассмотрение в ОАСК. В остальной части решения ОАСК и постановление Шестого апелляционного административного суда оставить без изменений".

Детали: В "Честно" объясняют, что решение Верховного Суда восстанавливает силу приказа НАПК о приостановлении выплаты государственных средств на счета партии "Голос".

По их словам, пока суд первой инстанции – Окружной административный суд города Киева – не примет решение, НАПК не обязано перечислять средства партии Голос.

Транш государственного финансирования выплачивается ежеквартально, а потому партия не получит финансирование в первом квартале 2022 года.

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