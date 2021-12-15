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НАПК выиграло кассацию и заблокировало госфинансирование "Голоса"

Среда, 15 декабря 2021, 18:42

Верховный Суд 14 декабря вернул дело на повторное рассмотрение, но постановил на время судебного разбирательства, чтобы Национальное агентство по предотвращению коррупции заблокировало выплату государственных средств на счета партии "Голос".

Источник: видео с заседания из youtube-канала Верховного суда, сообщение общественной организации "Честно"

Дословно: "Кассационную жалобу НАПК удовлетворить частично. Решение ОАСК от 9 апреля 2021 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 30 июня 2021 года отменить в части удовлетворения искового требования о признании противоправным и отмене Приказа (о приостановлении государственного финансирования партии Голос – прим. ЧЕСТНО). В этой части дело направить на повторное рассмотрение в ОАСК. В остальной части решения ОАСК и постановление Шестого апелляционного административного суда оставить без изменений".

Детали: В "Честно" объясняют, что решение Верховного Суда восстанавливает силу приказа НАПК о приостановлении выплаты государственных средств на счета партии "Голос".

По их словам, пока суд первой инстанции – Окружной административный суд города Киева – не примет решение, НАПК не обязано перечислять средства партии Голос.

Транш государственного финансирования выплачивается ежеквартально, а потому партия не получит финансирование в первом квартале 2022 года.

Предыстория: 

  • В январе НАПК приостановило поступление средств в партию из-за выявленных нарушений в отчетах. Агентство имеет две претензии к партии: по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и оплате "Голосом" арендной платы за офисы трех территориальных организаций.
  • В марте Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык возобновить финансирование на время рассмотрения их иска в Национальное агентство по предотвращению коррупции.
  • В ноябре один из членов фракции, не считающий себя частью команды, Ярослав Юрчишин заявил, что руководство партии "отмыло" более полумиллиона гривен из госсредств через "неизвестных" подрядчиков. Глава фракции Ярослав Железняк прокомментировал эти заявления, что его коллеги якобы работают на Офис президента и пытаются медийно перебить "Вагнергейт".
  • В начале декабря руководство партии заявило о конфликте интересов у главы НАПК Александра Новикова и призвало привести его к административной ответственности. В агентстве тогда отреагировали, что партия хочет избежать возобновления отчетности партий и не хочет декларировать свои расходы перед гражданами, поэтому атакует антикоррупционные органы.
  • В текущем проекте Государственного бюджета на 2022 год на финансирование политических партий планируется выделить рекордные 886 миллионов гривен. В "Честно" рассчитали, что Голос должен получить около 103,5 миллионов гривен из госбюджета.

Украинская правда
Темы: ГолосНАПКпартии
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