Від Киви чекають мільйон, "зароблений" на жомовій ямі

З народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви почали стягувати 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Виконавче провадження щодо стягнення з Киви грошей в дохід держави зареєстроване 13 грудня.

Також нардепа внесли до Єдиного реєстру боржників. Відповідно, якщо Кива не погасить борг добровільно, з нього почнуть стягувати ці кошти примусово.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків, який подавав до суду позов про конфіскацію в Киви цих коштів, підтвердив, що йдеться саме про це стягнення.

Передісторія: