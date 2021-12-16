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Від Киви чекають мільйон, "зароблений" на жомовій ямі

Четвер, 16 грудня 2021, 12:08
Від Киви чекають мільйон, зароблений на жомовій ямі
Фото: Facebook Киви

З народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви почали стягувати 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.

Джерело: Bihus.info

Деталі: Виконавче провадження щодо стягнення з Киви грошей в дохід держави зареєстроване 13 грудня.

 

Також нардепа внесли до Єдиного реєстру боржників. Відповідно, якщо Кива не погасить борг добровільно, з нього почнуть стягувати ці кошти примусово.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків, який подавав до суду позов про конфіскацію в Киви цих коштів, підтвердив, що йдеться саме про це стягнення.

Передісторія:

  • У серпні Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позовні вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та постановив стягнути з Киви в дохід держави необгрунтований дохід 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.
  • У липні 2020 року журналісти з’ясували, що народний депутат з "ОПЗЖ" Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйонагривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з власницею якої його пов’язує лише секс.
  • Вже восени Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації нардепа, у якій був зазначений дохід від здачі в оренду жомової ями.

"Українська правда" в Threads

Теми: Кивакорупція
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