Від Киви чекають мільйон, "зароблений" на жомовій ямі
Четвер, 16 грудня 2021, 12:08
З народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви почали стягувати 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.
Джерело: Bihus.info
Деталі: Виконавче провадження щодо стягнення з Киви грошей в дохід держави зареєстроване 13 грудня.
Також нардепа внесли до Єдиного реєстру боржників. Відповідно, якщо Кива не погасить борг добровільно, з нього почнуть стягувати ці кошти примусово.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків, який подавав до суду позов про конфіскацію в Киви цих коштів, підтвердив, що йдеться саме про це стягнення.
Передісторія:
- У серпні Вищий антикорупційний суд повністю задовольнив позовні вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та постановив стягнути з Киви в дохід держави необгрунтований дохід 1,2 мільйона гривень за передачу в оренду жомової ями.
- У липні 2020 року журналісти з’ясували, що народний депутат з "ОПЗЖ" Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйонагривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з власницею якої його пов’язує лише секс.
- Вже восени Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації нардепа, у якій був зазначений дохід від здачі в оренду жомової ями.