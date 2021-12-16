Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

От Кивы ждут миллион, "заработанный" на жемовой яме

Четверг, 16 декабря 2021, 13:08

С народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы начали взимать 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.

Источник: Bihus.info

Детали: Исполнительное производство по взысканию с Кивы денег в доход государства зарегистрировано 13 декабря.

 

Также нардеп был внесен в Единый реестр должников. Соответственно, если Кива не погасит долг добровольно, с него станут взимать эти средства принудительно.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, который подавал в суд иск о конфискации у Кивы этих средств, подтвердил, что речь идет именно об этом взыскании.

Предыстория:

  • В августе Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил взыскать с Кивы в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.
  • В июле 2020 года журналисты выяснили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива заработал на яме 1,2 миллиона гривен и проживает в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.
  • Уже осенью Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку декларации нардепа, в которой указан доход от сдачи в аренду жемовой ямы.

Темы: Кивакоррупция
powered by lun.ua
Главное сегодня

Порошенко подписали подозрение в госизмене

Возвращение к выборам с мажоритаркой поддержат более 300 нардепов – Арахамия

фотоЗеленский в Гуте, где праздновали юбилей Ермака, проводит встречу с двумя президентами

таблицаВо втором туре выборов Зеленский имеет наибольшее преимущество только над Бойко

Налоговая отменит доначисление "Синево" 1,1 миллиарда – Гетманцев

Двое бойцов подорвались на взрывчатке в зоне ООС: состояние одного – тяжелое

Все новости...
Кива
В Киеве разоблачили крупнейшую схему торговли фейковыми Covid-сертификатами - СБУ
Киевсовет выделил средства на премии медикам в декабре
НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы за 21 млн
Последние новости
15:56
Давосский форум снова перенесли
15:42
Стало известно, сколько будет стоить пробное ЗНО-2022
15:37
В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили
15:31
Порошенко подписали подозрение в госизмене
15:15
Регулятор повысил тарифы облэнерго на 10-20%
15:14
Турчинов: Порошенко будет ходить на допросы, когда вернется из-за границы
15:10
Пленнице боевиков ОРДО нужна срочная госпитализация – Денисова
15:10
фотоУ тех, кто отправляется в оккупированный Крым, пограничники изымают оружие и патроны
15:07
В Украине "антирекорд" по вакцинации – Радуцкий
14:55
СБУ не искала российский паспорт у Гогилашвили – не было запросов
Все новости...