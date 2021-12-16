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От Кивы ждут миллион, "заработанный" на жемовой яме

Четверг, 16 декабря 2021, 12:08
От Кивы ждут миллион, заработанный на жемовой яме

С народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы начали взимать 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.

Источник: Bihus.info

Детали: Исполнительное производство по взысканию с Кивы денег в доход государства зарегистрировано 13 декабря.

 

Также нардеп был внесен в Единый реестр должников. Соответственно, если Кива не погасит долг добровольно, с него станут взимать эти средства принудительно.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, который подавал в суд иск о конфискации у Кивы этих средств, подтвердил, что речь идет именно об этом взыскании.

Предыстория:

  • В августе Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил взыскать с Кивы в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.
  • В июле 2020 года журналисты выяснили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива заработал на яме 1,2 миллиона гривен и проживает в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.
  • Уже осенью Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку декларации нардепа, в которой указан доход от сдачи в аренду жемовой ямы.

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Темы: Кивакоррупция
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