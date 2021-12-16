От Кивы ждут миллион, "заработанный" на жемовой яме

С народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы начали взимать 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.

Источник: Bihus.info

Детали: Исполнительное производство по взысканию с Кивы денег в доход государства зарегистрировано 13 декабря.

Также нардеп был внесен в Единый реестр должников. Соответственно, если Кива не погасит долг добровольно, с него станут взимать эти средства принудительно.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, который подавал в суд иск о конфискации у Кивы этих средств, подтвердил, что речь идет именно об этом взыскании.

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