От Кивы ждут миллион, "заработанный" на жемовой яме
Четверг, 16 декабря 2021, 13:08
С народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы начали взимать 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.
Источник: Bihus.info
Детали: Исполнительное производство по взысканию с Кивы денег в доход государства зарегистрировано 13 декабря.
Также нардеп был внесен в Единый реестр должников. Соответственно, если Кива не погасит долг добровольно, с него станут взимать эти средства принудительно.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив, который подавал в суд иск о конфискации у Кивы этих средств, подтвердил, что речь идет именно об этом взыскании.
Предыстория:
- В августе Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил взыскать с Кивы в доход государства необоснованный доход 1,2 миллиона гривен за передачу в аренду жемовой ямы.
- В июле 2020 года журналисты выяснили, что народный депутат из "ОПЗЖ" Илья Кива заработал на яме 1,2 миллиона гривен и проживает в незадекларированной квартире, с владелицей которой его связывает только секс.
- Уже осенью Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку декларации нардепа, в которой указан доход от сдачи в аренду жемовой ямы.