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Бурба звільнився з військової служби

Четвер, 16 грудня 2021, 18:00
Бурба звільнився з військової служби
ВАСИЛЬ БУРБА. ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ

Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба звільнися із Збройних сил України.

Джерело: інформацію про звільнення Бурба підтвердив у коментарі "Українській правді", LIGA.net 

Деталі: Бурба розповів, що рапорт про його звільнення міністр оборони Олексій Резніков підписав 15 грудня.

За його словами, рапорт про звільнення Бурба написав ще у вересні, коли міністром оборони був Андрій Таран, але той його не підписав.

Екс-очільник ГУР розповів, що після відставки Тарана він написав новий рапорт про звільнення і станом на 15 грудня Резніков його задовільнив. 

Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року. 

Передісторія:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
  • У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
  • Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

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Українська правда

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Теми: розвідказвільненняМіноборониВагнер
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