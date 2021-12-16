Бурба звільнився з військової служби
Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба звільнися із Збройних сил України.
Джерело: інформацію про звільнення Бурба підтвердив у коментарі "Українській правді", LIGA.net
Деталі: Бурба розповів, що рапорт про його звільнення міністр оборони Олексій Резніков підписав 15 грудня.
За його словами, рапорт про звільнення Бурба написав ще у вересні, коли міністром оборони був Андрій Таран, але той його не підписав.
Екс-очільник ГУР розповів, що після відставки Тарана він написав новий рапорт про звільнення і станом на 15 грудня Резніков його задовільнив.
Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.
Передісторія:
- 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
- У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
- Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
- Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.
Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
"Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"