Бурба звільнився з військової служби

Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба звільнися із Збройних сил України.

Джерело: інформацію про звільнення Бурба підтвердив у коментарі "Українській правді", LIGA.net

Деталі: Бурба розповів, що рапорт про його звільнення міністр оборони Олексій Резніков підписав 15 грудня.

За його словами, рапорт про звільнення Бурба написав ще у вересні, коли міністром оборони був Андрій Таран, але той його не підписав.

Екс-очільник ГУР розповів, що після відставки Тарана він написав новий рапорт про звільнення і станом на 15 грудня Резніков його задовільнив.

Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.

Передісторія:

29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.

У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".

Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".

Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.

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