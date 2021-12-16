Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бурба звільнився з військової служби

Четвер, 16 грудня 2021, 19:00
ВАСИЛЬ БУРБА. ФОТО: МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ

Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба звільнися із Збройних сил України.

Джерело: інформацію про звільнення Бурба підтвердив у коментарі "Українській правді", LIGA.net 

Деталі: Бурба розповів, що рапорт про його звільнення міністр оборони Олексій Резніков підписав 15 грудня.

За його словами, рапорт про звільнення Бурба написав ще у вересні, коли міністром оборони був Андрій Таран, але той його не підписав.

Екс-очільник ГУР розповів, що після відставки Тарана він написав новий рапорт про звільнення і станом на 15 грудня Резніков його задовільнив. 

Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року. 

Передісторія:

  • 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 33-х іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера", згодом їх видали Росії. За інформацією УП, українські спецслужби готували масштабну операцію з затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, але операція зірвалась після того, як силовики доповіли про неї Офісу президента.
  • У Bellingcat не знайшли доказів, що голова Офісу президента України телефонував самопроголошеному президенту Білорусі Александру Лукашенку, щоби попередити про прибуття до країни бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак від імені глави держави Володимира Зеленського дав вказівку перенести спецоперацію щодо "вагнерівців".
  • Зеленський на це відповів, що Єрмак не давав жодних вказівок Бурбі щодо переносу операції. Президент сказав, що Бурба напряму підпорядковувався лише йому та міністру оборони.

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

"Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Українська правда
Теми: розвідказвільненняМіноборониВагнер


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі і ночі: зброя від Литви, "чотиритижневе вікно" США

Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200

В Ізраїлі почалася п'ята Covid-хвиля — прем'єр

Данілов: Зброї має бути й буде достатньо

Наступні три вікенди в українців будуть довгими

Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю

Усі новини...
розвідка
Гогілашвілі живе в маєтку організатора конвертцентрів і ділить його з керівником ГУР – ЗМІ
Безугла відповіла на закид: У Бурби вже немає допуску до держтаємниці
Окупанти на Донбасі готуються приводити війська у бойову готовність – розвідка
Останні новини
09:25
Курс гривні до долара трохи знизився
08:59
Минулої доби вакцинувались від коронавірусу 36 тисяч українців
08:37
У Києві скасували кілька рейсів електрички
08:18
За неділю в Україні захворіли на ковід більше 2,5 тисячі людей
08:00
Головні новини неділі і ночі: зброя від Литви, "чотиритижневе вікно" США
07:30
Окупанти стріляли біля Світлодарська та Новозванівки
06:37
фотоДжонсона застали за порушенням локдауну в Британії
05:55
Україна — друга в Європі за смертністю від Covid за добу
04:55
BBC: Військові М’янми скоювали масові вбивства мирних жителів
03:55
Кандидат від лівих переміг на президентських виборах в Чилі
Усі новини...