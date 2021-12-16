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Бурба уволился с военной службы

Четверг, 16 декабря 2021, 18:00
Бурба уволился с военной службы
ВАСИЛИЙ БУРБА. ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ

Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба уволился из Вооруженных сил Украины.

Источник: информацию об уходе Бурба подтвердил в комментарии "Украинской правде", LIGA.net

Детали: Бурба рассказал, что рапорт об его увольнении министр обороны Алексей Резников подписал 15 декабря.

По его словам, рапорт об уходе Бурба написал еще в сентябре, когда министром обороны был Андрей Таран, но тот его не подписал.

Экс-глава ГУР рассказал, что после отставки Тарана он написал новый рапорт об увольнении и по состоянию на 15 декабря Резников его удовлетворил.

Справка: Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

Предыстория:

  • 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера", позже их выдали России. По информации УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, но она сорвалась после того, как силовики доложили о ней Офису президента.
  • Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак не мог влиять на проведение спецоперации по задержанию членов ЧВК "Вагнер", которая сорвалась летом 2020 года.
  • В Bellingcat не нашли доказательств, что глава Офиса президента Украины звонил самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы предупредить о прибытии в страну боевиков ЧВК "Вагнер".
  • Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что Андрей Ермак от имени главы государства Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам".
  • Зеленский на это ответил, что Ермак не давал никаких указаний Бурбе о переносе операции. Президент сказал, что Бурба напрямую подчинялся только ему и министру обороны.

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Украинская правда

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Темы: разведкаувольнениеМинобороныВагнер
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