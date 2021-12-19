Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти – Ясько

Воскресенье, 19 декабря 2021, 17:13
У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти – Ясько
Михеил Саакашвили, ФОТО GETTY IMAGES

У задержанного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Источник: депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в комментарии журналистам после проведывания Саакашвили в Горийском военном госпитале, пишет "Грузия online".

Прямая речь: "Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье.

У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме".

Детали: По словам Ясько, с учетом этих симптомов нельзя переводить Саакашвили в Руставскую тюрьму.

Она отметила, что возможность присутствия Саакашвили на судебном процессе, намеченном на 22 декабря, по большей части зависит от его состояния здоровья.

Что предшествовало: По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс.

По утверждению врачей, у Саакашвили диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, в связи с чем медики считают нецелесообразным его возвращение в пенитенциарное учреждение.

Знать больше: По дороге Тимошенко и Януковича: как грузинские власти разозлили Запад по делу Саакашвили

Предыстория: 

  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
  • В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: СаакашвилиГрузия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
Все новости...
Реклама: