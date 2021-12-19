У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти – Ясько

У задержанного в Грузии экс-президента этой страны, гражданина Украины Михеила Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти.

Источник: депутат Верховной Рады Елизавета Ясько в комментарии журналистам после проведывания Саакашвили в Горийском военном госпитале, пишет "Грузия online".

Прямая речь: "Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе. Посттравматический синдром, который есть у Михеила Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье.

У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которым он подвергся в Глданской тюрьме".

Детали: По словам Ясько, с учетом этих симптомов нельзя переводить Саакашвили в Руставскую тюрьму.

Она отметила, что возможность присутствия Саакашвили на судебном процессе, намеченном на 22 декабря, по большей части зависит от его состояния здоровья.

Что предшествовало: По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс.

По утверждению врачей, у Саакашвили диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, в связи с чем медики считают нецелесообразным его возвращение в пенитенциарное учреждение.

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