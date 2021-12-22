У Росії збирають групи найманців на Донбас: Сказали йти звільняти Новоросію – ЗМІ

Журналісти з’ясували, що в Росії активно вербують військових найманців для "відряджень" на Донбас.

Джерело: розслідування видання Meduza

Деталі: Журналісти поспілкувалися з вісьмома джерелами, які підтвердили активну підготовку груп найманців до "відряджень" в тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, вони взяли інтерв’ю у ветеранів спецпідрозділів армії та спецслужб Росії, бойовиків приватної військової компанії "Ваґнер", організації "Союзу добровольців Донбасу" та кількох вербувальників. У виданні не називають їхніх імен, але вони підтвердили особи своїх співрозмовників.

За словами вербувальників, рекрутувати почали ще три місяці тому, але "особливо активізувалися" в останні тижні. Вони стверджують, що найм здійснюють не лише на території Росії, але й також у невизнаних утвореннях "ДНР" і "ЛНР".

Найманці стверджують, що вербувальники вдають ніби є представниками Міністерства оборони РФ. Однак вони їм не вірять, бо ці вербувальники не можуть пояснити мету операцій, конкретних осіб, а також називають різу суму оплати.

Одному бойовику, на питання про мету операцій, вербувальник буцімто сказав "іти звільняти Новоросію". Бойовик відповів йому лайливим словом, що той божевільний.

Багато з них відмовилися й сумніваються, що Росія хоче залучати найманців до масштабних боїв. Бойовики, з якими спілкувалися журналісти, припустили, що радше за все їх планували направити охороняти промислові об’єкти на Донбасі чи боротися з місцевим "бандитизмом".

Один із ветеранів "Ваґнера" розказав журналістам, що пропозицію їхати до України отримав восени, але його це насторожило. Йому пропонували зарплату близько 240 тисяч рублів на місяць (88 тисяч гривень – ред.) і почати тренування на військовій базі під Ростовом-на-Дону. Утім він відмовився, адже спершу вербувальник ухилявся від відповіді, куди хочуть скерувати найманців, проте зрештою обмовився, що до України.

Пряма мова ветерана "Ваґнера": "Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська – ред.) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими".

Деталі: Два джерела журналістів розповіли також, що в невизнаних утвореннях "ДНР" і "ЛНР" сформували перші підрозділи таких найманців із колишніх в’язнів, які назвали "бригадами Дірлеванґера" (спецпідрозділ СС Третього Райху, очолюваний офіцером Оскаром Дірлеванґером, який формували із в’язнів – УП.)

Пряма мова джерела: "Ті, кого формують у Луганську, сиділи. А потім зненацька опинились у цьому загоні. Це справді кримінально засуджені, до того ж – серйозного віку (старше 45 років).

Через два тижні після перебування у військовій частині, їм дали "косар ґріна" (тисяча доларів в жаргонному мовленні – ред.). І вони зараз ***** (нічого не роблять – ред.): дивляться плазму, стають на утримання, отримують форму. Їм поки все подобається. Вони справді вірять, що незабаром "танки на Захід" і "зустрінемося біля Ла-Маншу".

Деталі: Загалом, різні джерела видання повідомляли, що буцімто вербувальники в самій Росії сподівалися зібрати 120 найманців із бойовим досвідом.

Майже всі, з кими спілкувалися журналісти, висловили серйозний сумнів, що російське військове керівництво всерйоз планує застосовувати ці групи найманців у бойових операціях на Донбасі. Також ніхто з них не вірить у можливий повномасштабний наступ Росії в Україні.

У тексті розслідування журналісти не зазначили жодного реального імені або посади своїх співрозмовників.

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