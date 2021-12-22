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В России собирают группы наемников на Донбасс: Сказали идти освобождать Новороссию - СМИ

Среда, 22 декабря 2021, 14:43
Русские боевиеи на БТР с флагом непризнаной "ДНР" возле Углегорсва в феврале 2015 года. Фото: Getty Images

Журналисты выяснили, что в России активно вербуют военных наемников для "командировки" на Донбасс.

Источник: расследование издания Meduza

Детали: Журналисты пообщались с восемью источниками, подтвердившими активную подготовку групп наемников к "командировкам" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, они взяли интервью у ветеранов спецподразделений армии и спецслужб России, боевиков частной военной компании "Вагнер", организации "Союза добровольцев Донбасса" и нескольких вербовщиков. В издании не называют их имена, но они подтвердили личности своих собеседников.

По словам вербовщиков, рекрутировать начали еще три месяца назад, но "особо активизировались" в последние недели. Они утверждают, что наем осуществляют не только на территории России, но и в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР".

Наемники утверждают, что вербовщики притворяются, будто являются представителями Министерства обороны РФ. Однако они им не верят, потому что эти вербовщики не могут объяснить цель операций, конкретных лиц, а также называют разную сумму оплаты.

Одному боевику, на вопрос о целях операций, вербовщик якобы сказал "идти освобождать Новороссию". Боевик ответил ему бранным словом, что он сумасшедший.

Многие отказались и сомневаются, что Россия хочет привлекать наемников к масштабным боям. Боевики, с которыми общались журналисты, предположили, что, скорее всего, их планировали направить охранять промышленные объекты на Донбассе или бороться с местным "бандитизмом".

Один из ветеранов Вагнера рассказал журналистам, что предложение ехать в Украину получил осенью, но его это насторожило. Ему предлагали зарплату около 240 тысяч рублей в месяц (88 тысяч гривен – ред.) и начать тренировку на военной базе под Ростовом-на-Дону. Впрочем, он отказался, ведь сначала вербовщик уклонялся от ответа, куда хотят направить наемников, однако в конце концов оговорился, что в Украину.

Прямая речь ветерана "Вагнера": "Туда просто не хотят ехать, потому что там (украинская – ред.) регулярная армия: против нее очень сложно воевать. Если есть регулярная армия, то потери будут очень большими".

Детали: Два источника журналистов рассказали также, что в непризнанных образованиях "ДНР" и "ЛНР" сформировали первые подразделения таких наемников из бывших заключенных, которые назвали "бригадами Дирлевангера" (спецподразделение СС Третьего Райха, возглавляемое офицером Оскаром Дирлевангер, и в которое входили бывшие заключенные и уголовники – УП.).

Прямая речь источника: "Те, кто формируются в Луганске, сидели. А потом внезапно оказались в этом отряде. Это реально уголовники, к тому же люди в серьезном возрасте (от 45 лет).

Через две недели после пребывания в расположении части им дали косарь грина (тысяча долларов в жаргонной речи – ред.) И они сейчас ***** (ничего не делают): смотрят плазму, становятся на вещевое довольствие, получают форму. Им пока все нравится. Они реально считают, что скоро "танки на Запад" и "у Ла-Манша встретимся".

Детали: В общем, разные источники издания сообщали, что рекрутёры в самой России надеялись собрать 120 наемников с боевым опытом.

Почти все, с кем общались журналисты, выразили серьезное сомнение, что российское военное руководство всерьез планирует использовать эти группы наемников в боевых операциях на Донбассе. Также никто из них не верит в возможное полномасштабное наступление России в Украине.

В тексте расследования журналисты не указали ни одного реального имени или должности своих собеседников.

Предыстория: 

  • Президент РФ Владимир Путин сказал 21 декабря перед военными, что в России "не хотят кровопролития".
  • В то же время, 21 декабря стало известно, что российские власти утвердили официальный стандарт с указаниями, как быстро совершать захоронения для людей и животных "в условиях войны и чрезвычайных ситуаций".
  • Украинская разведка сообщала 20 декабря, что на временно оккупированной территории Донбасса находятся от 600 до 800 российских офицеров и генералов.
  • По данным американских СМИ, Россия не перестала наращивать военное присутствие вблизи украинских границ.

Украинская правда
Темы: войнаРосcияДонбассДНРЛНР
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