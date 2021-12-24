Завершено досудове слідство в справі смертельного ДТП з "Інфініті" в Харкові

Слідство завершило досудове розслідування смертельного ДТП, скоєного неповнолітнім Миколою Харківським 26 жовтня на вулиці Гагаріна в Харкові за кермом автівки "Інфініті".

Джерело: facebook юридичної компанії "Міллер", яка представляє сторону дітей загиблого водія іншої автівки

Дослівно: "Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, що сталось 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові. Проведено весь необхідний комплекс слідчих дій та зібрано докази по справі.

Кваліфікація дій Миколи Харківського, на момент завершення досудового розслідування - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесенні тілесних ушкоджень іншим потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ), а також завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ)".

Деталі: У компанії повідомляють, що приблизно 30 грудня обвинувальний акт скерують до суду, після чого впродовж 5 днів суд повинен призначити дату підготовчого засідання в справі.

Адвокати потерпілих додали, що на початку тижня суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченому Миколі Харківському.

Стороні захисту та стороні потерпілих надано матеріали для ознайомлення.

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