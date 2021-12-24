Завершено досудове слідство в справі смертельного ДТП з "Інфініті" в Харкові
Слідство завершило досудове розслідування смертельного ДТП, скоєного неповнолітнім Миколою Харківським 26 жовтня на вулиці Гагаріна в Харкові за кермом автівки "Інфініті".
Джерело: facebook юридичної компанії "Міллер", яка представляє сторону дітей загиблого водія іншої автівки
Дослівно: "Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, що сталось 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові. Проведено весь необхідний комплекс слідчих дій та зібрано докази по справі.
Кваліфікація дій Миколи Харківського, на момент завершення досудового розслідування - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесенні тілесних ушкоджень іншим потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ), а також завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ)".
Деталі: У компанії повідомляють, що приблизно 30 грудня обвинувальний акт скерують до суду, після чого впродовж 5 днів суд повинен призначити дату підготовчого засідання в справі.
Адвокати потерпілих додали, що на початку тижня суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченому Миколі Харківському.
Стороні захисту та стороні потерпілих надано матеріали для ознайомлення.
Передісторія:
- 26 жовтня близько 20:40 на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської Микола Харківський на автомобілі марки Infiniti на великій швидкості зіткнувся з іншими автівками Chevrolet i Skoda. Водій Chevrolet загинув на місці.
- 16-річний юнак наразі перебуває під вартою.
- 19 листопада адвокати потерпілих заявили, що Харківський визнав свою провину в скоєнні смертельної аварії.
- 7 грудня психіатрична експертиза визнала підозрюваного осудним. 13 грудня експерти встановили, що "Інфініті", якою керував Харківський, перевищувала допустиму швидкість втричі.
- Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.