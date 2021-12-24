Завершено досудебное следствие по делу смертельного ДТП с "Инфинити" в Харькове
Следствие завершило досудебное расследование смертельного ДТП, совершенное несовершеннолетним Николаем Харьковским 26 октября на улице Гагарина в Харькове за рулем автомобиля "Инфинити".
Источник: facebook юридической компании "Миллер", представляющий сторону детей погибшего водителя другого автомобиля
Дословно: "Следствие завершило расследование обстоятельств смертельного ДТП, произошедшего 26 октября 2021 на проспекте Гагарина в Харькове. Проведен весь необходимый комплекс следственных действий и собраны доказательства по делу.
Квалификация действий Николая Харьковского, на момент завершения досудебного расследования - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя Chevrolet Aveo и нанесение телесных повреждений другим потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК), а также заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч .1 ст.383 УКУ)".
Детали: В компании сообщают, что примерно 30 декабря обвинительный акт будет направлен в суд, после чего в течение 5 дней суд должен назначить дату подготовительного заседания по делу.
Адвокаты потерпевших добавили, что в начале недели суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому Николаю Харьковскому.
Стороне защиты и стороне потерпевших предоставлены материалы для ознакомления.
Предыстория:
- 26 октября около 20:40 на перекрестке улиц Гагарина и Одесской Николай Харьковский на автомобиле марки Infiniti на большой скорости столкнулся с другими автомобилями Chevrolet и Skoda. Водитель Шевроле погиб на месте.
- 16-летний парень находится под стражей.
- 19 ноября адвокаты потерпевших заявили, что Харьковский признал свою вину в совершении смертельной аварии.
- 7 декабря психиатрическая экспертиза признала подозреваемого вменяемым. Также эксперты установили, что автомобыль превышал допустимую скорость в момент столкновения в три раза.
- Парень не раз попадал в поле зрения полиции. В 2019 году, когда ему было 14 лет, у него возник конфликт с женщиной в супермаркете. Подросток выстрелил в нее из травматического пистолета, после чего направил оружие в сторону сына.