Завершено досудебное следствие по делу смертельного ДТП с "Инфинити" в Харькове

Следствие завершило досудебное расследование смертельного ДТП, совершенное несовершеннолетним Николаем Харьковским 26 октября на улице Гагарина в Харькове за рулем автомобиля "Инфинити".

Источник: facebook юридической компании "Миллер", представляющий сторону детей погибшего водителя другого автомобиля

Дословно: "Следствие завершило расследование обстоятельств смертельного ДТП, произошедшего 26 октября 2021 на проспекте Гагарина в Харькове. Проведен весь необходимый комплекс следственных действий и собраны доказательства по делу.

Квалификация действий Николая Харьковского, на момент завершения досудебного расследования - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя Chevrolet Aveo и нанесение телесных повреждений другим потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УК), а также заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ч .1 ст.383 УКУ)".

Детали: В компании сообщают, что примерно 30 декабря обвинительный акт будет направлен в суд, после чего в течение 5 дней суд должен назначить дату подготовительного заседания по делу.

Адвокаты потерпевших добавили, что в начале недели суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому Николаю Харьковскому.

Стороне защиты и стороне потерпевших предоставлены материалы для ознакомления.

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