Лавров думает, что Запад хочет устроить в Украине "войнушку", чтобы подавить РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Украине и обвинить в этом Москву, чтобы ввести санкции и подавить ее конкурентные возможности.

Источник: Лавров в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", пишет ТАСС

Прямая речь: "Я не исключаю, что такое желание есть подпитать милитаристские настроения [в Украине], сделать "маленькую войнушку", потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности".

Детали: Позицию, которую занимают страны Запада и НАТО по Украине, Лавров назвал хамством.

"Это хамство – выступать с тех позиций, которые сейчас занимают Запад и НАТО. Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, это абсолютно очевидно", - сказал он.

"Мы на своей территории, куда еще яснее объяснять нашим друзьям, чем то, что сказал [президент России Владимир] Путин на пресс-конференции, что тоже самое будет происходить на границах США со стороны Мексики или Канады <...> Они накачивают [Украину] вооружениями, бахвалятся, что с 2014 года поставили боеприпасов и ударных систем на $2,5 млрд", - заявил министр.

Он обратил внимание на "раскрученную на Западе позицию" по применению превентивных санкций против России, в соответствии с которой рестрикции требуют ввести уже сейчас, но снять, если реального противостояния с Украиной не случится. "Понятно, что никогда уже не снимут", - сказал Лавров.

Он также заявил, что Россия не заинтересована в разрушении минских договоренностей, но те, кто их нарушит, поплатятся за это.

"Мы в этом не заинтересованы, и мы не будем их рушить… Но, если их разрушит кто-то еще, пусть пеняет на себя", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия готова встретиться в нормандском формате, если ее партнеры "перестанут валять дурака", якобы подменяя работу по принуждению Киева к выполнению договоренностей желанием обсудить ход их выполнения, согласованных во время парижского саммита в октябре 2015 года.

Предложения Киева по урегулированию на Донбассе Лавров назвал издевательством над здравым смыслом.

"Вот [президент Украины Владимир] Зеленский сейчас и они (Франция - прим. ТАСС) начинают тоже рекламировать некие "десять шагов", которые были внесены в начале декабря в нормандский формат, американцам дали, в Контактную группу. Это просто издевательство над здравым смыслом", - сказал глава МИД РФ.

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