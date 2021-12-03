Корнієнко чекає "наступну серію" розслідувань про плани Ахметова
Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко після сюжету "Української правди" про візит Ріната Ахметова до Вільнюса й можливе обговорення там кандидатів на наступні вибори чекає від журналістів нових розслідувань про плани олігарха.
Джерело: Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту
Пряма мова: "Дуже шаную, що пан Михайло працює по всіх темах, які цікавлять суспільство. І тема відомої фотографії з мечами цього так би мовити нашого союзу меченосців (знайшла продовження – ред.).
Було дійсно дуже якісне розслідування проведено – з нього ми дізналися, що є зустрічі, в яких приймають участь фронтмени, які фотографуються, а десь хтось прилітає ще таємничий, але от є підозри, що це представники великого українського бізнесу, які з травня місяця можуть потрапити вже під визначення олігархів, коли закон вступить у силу.
Тому чекаємо на наступну серію цього дослідження. Побутові речі нас вже не цікавлять: що їли, що пили, хто з ким – ми побачили. А от які там плани, чи дійсно ця зустріч за масштабом така ж, як зустріч у Відні славнозвісна (Петра Порошенка, Віталія Кличка й Дмитра Фіртаща у березні 2014 року – УП)?
Тому що знову ті ж прізвища звучать частково: там Кличко був – тут Кличко, різні два (брати), але ж прізвища ті самі".
Деталі: Корнієнко також зазначив, що люди, які були у Вільнюсі з телеведучим Савіком Шустером, часто бувають на телеканалі Ріната Ахметова.
Він вважає, що буде ще багато розслідувань на зразок сюжету про аварію на Бурштинській ТЕС, особливо після заяви генпрокурорки Ірини Венедіктової про дві сотні справ щодо компаній і людей із орбіти Ахметова.
Знати більше: Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Передісторія:
- 1 грудня вийшов сюжет "Української правди" про те, що 22 листопада телеведучий Савік Шустер святкував у Вільнюсі свій день народження з відомими особистостями та політиками, одночасно у Вільнюсі перебував бізнесмен Рінат Ахметов. За інформацією джерела УП, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх виборах. Серед гостей Шустера були ексголова МВС Арсен Аваков, журналіст Дмитро Гордон, колишній прем’єр Володимир Гройсман, лікар Євген Комаровський та боксер Володимир Кличко.
- Телеведучий Савік Шустер не став розкривати список гостей на святкуванні свого дня народження у Вільнюсі і ніяк не прокоментував те, що того ж дня у столиці Литви перебував олігарх Рінат Ахметов.
- Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на це заявив, що Олександр Корнієнко "блок РАЯ (Разумков, Аваков, Яценюк – ред.) анонсував ще задовго до ВІльнюса".
- У листопаді колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков створив міжфракційне депутатське об'єднання "Розумна політика" і планував створити політичну партію.
- Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і експрем’єр Арсеній Яценюк спростовували чутки про створення партії з ексспікером Дмитром Разумковим.