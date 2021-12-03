Корнієнко чекає "наступну серію" розслідувань про плани Ахметова

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко після сюжету "Української правди" про візит Ріната Ахметова до Вільнюса й можливе обговорення там кандидатів на наступні вибори чекає від журналістів нових розслідувань про плани олігарха.

Джерело: Корнієнко журналістам у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Дуже шаную, що пан Михайло працює по всіх темах, які цікавлять суспільство. І тема відомої фотографії з мечами цього так би мовити нашого союзу меченосців (знайшла продовження – ред.).

Було дійсно дуже якісне розслідування проведено – з нього ми дізналися, що є зустрічі, в яких приймають участь фронтмени, які фотографуються, а десь хтось прилітає ще таємничий, але от є підозри, що це представники великого українського бізнесу, які з травня місяця можуть потрапити вже під визначення олігархів, коли закон вступить у силу.

Тому чекаємо на наступну серію цього дослідження. Побутові речі нас вже не цікавлять: що їли, що пили, хто з ким – ми побачили. А от які там плани, чи дійсно ця зустріч за масштабом така ж, як зустріч у Відні славнозвісна (Петра Порошенка, Віталія Кличка й Дмитра Фіртаща у березні 2014 року – УП)?

Тому що знову ті ж прізвища звучать частково: там Кличко був – тут Кличко, різні два (брати), але ж прізвища ті самі".

Деталі: Корнієнко також зазначив, що люди, які були у Вільнюсі з телеведучим Савіком Шустером, часто бувають на телеканалі Ріната Ахметова.

Він вважає, що буде ще багато розслідувань на зразок сюжету про аварію на Бурштинській ТЕС, особливо після заяви генпрокурорки Ірини Венедіктової про дві сотні справ щодо компаній і людей із орбіти Ахметова.

Знати більше: Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти

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