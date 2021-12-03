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Данілов про можливе вторгнення російських військ: Їх тут ніхто не чекає

П'ятниця, 3 грудня 2021, 20:35
Олексій Данілов. Фото: facebook-сторінка РНБОУ

Секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що все українське суспільство буде чинити опір російським військам у разі вторгнення.

Джерело: пресслужба РНБО 

Пряма мова: "Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь.

Запорука перемоги – це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу".

Деталі: Данілов зазначив, що Росія здійснює агресію не лише у військовій площині, але й тиском через енергетику й дестабілізацією всередині країни.

Секретар РНБО додав, що не вірить у перемогу Росії через готовність українського війська до відсічі та гуртованість міжнародної спільноти.

Передісторія: 

  • Раніше Данілов казав, що скупчення військ на кордоні Росія використовує, щоби збільшити напругу на переговорах. На початку листопада, коли з'явилися перші повідомлення про концентрацію російських військ на кордоні, секретар РНБО назвав ці дані "дезінформацією".
  • Міністр оборони України Олексій Резніков на годині запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що в української розвідки є дані про підготовку ймовірного російського вторгнення на кінець січня.
  • США пообіцяли ввести рішучі заходи для покарання агресивних дій Росії.
  • 1 грудня Росія почала військові навчання поблизу українських кордонів.
  • Західна розвідка попередила про "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії взимку.

Українська правда
Теми: ДаніловРосіявійна


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