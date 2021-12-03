Данілов про можливе вторгнення російських військ: Їх тут ніхто не чекає

Секретар Ради безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що все українське суспільство буде чинити опір російським військам у разі вторгнення.

Джерело: пресслужба РНБО

Пряма мова: "Вони тут ніколи не переможуть, їх тут ніхто не чекає. Наш народ є вільним і спроможним дати агресорові адекватну відповідь.

Запорука перемоги – це не лише потужна військова компонента. Коли опір чинитиме все суспільство, у ворога буде нуль шансів на перемогу".

Деталі: Данілов зазначив, що Росія здійснює агресію не лише у військовій площині, але й тиском через енергетику й дестабілізацією всередині країни.

Секретар РНБО додав, що не вірить у перемогу Росії через готовність українського війська до відсічі та гуртованість міжнародної спільноти.

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