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"Час атаки скоро настане" – Саакашвілі

П'ятниця, 31 грудня 2021, 02:55
Міхеіл Саакашвілі. Фото: Getty Images

Після примусового перевезення Міхеїла Саакашвілі з лікарні в Горі до в’язниці в Руставі на його сторінці в соцмережі з’явився допис про подальшу боротьбу і оптимізм.

Джерело: Міхеїл Саакашвілі у facebook

Пряма мова: "Що б вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість від боротьби і віра в перемогу.

Не хвилюйся за мене! Тепер головне – єдність і підготовка до вирішальної атаки. Час цієї атаки скоро настане.

Щодо мене, то скоро відновлю козирі, отримані від "реабілітації" в Горі, і зможу отримати ще більше енергії.

Незважаючи на все, я досі дуже сміливий і оптимістичний!"

Що передувало: Партнерка колишнього грузинського президента, нардепка Єлизавета Ясько і адвокат Ніка Гварамія напередодні заявили, що Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні в Горі.

Передісторія

  • 21 грудня президент Володимир Зеленський твердив, що особисто долучений до перемовин із грузинською владою щодо можливого проходження лікування Саакашвілі в Україні.
  • Партнерка колишнього грузинського президента Єлизавета Ясько заявляла, що в Саакашвілі трапляються провали в пам’яті через порушення в психічному здоров’ї.
  • 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Українська правда
Теми: Саакашвілі


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