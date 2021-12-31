"Час атаки скоро настане" – Саакашвілі

Після примусового перевезення Міхеїла Саакашвілі з лікарні в Горі до в’язниці в Руставі на його сторінці в соцмережі з’явився допис про подальшу боротьбу і оптимізм.

Джерело: Міхеїл Саакашвілі у facebook

Пряма мова: "Що б вони не робили, я їх зовсім не боюся. Навпаки, зростає моя радість від боротьби і віра в перемогу.

Не хвилюйся за мене! Тепер головне – єдність і підготовка до вирішальної атаки. Час цієї атаки скоро настане.

Щодо мене, то скоро відновлю козирі, отримані від "реабілітації" в Горі, і зможу отримати ще більше енергії.

Незважаючи на все, я досі дуже сміливий і оптимістичний!"

Що передувало: Партнерка колишнього грузинського президента, нардепка Єлизавета Ясько і адвокат Ніка Гварамія напередодні заявили, що Міхеїла Саакашвілі вивезли з лікарні в Горі.

Передісторія: