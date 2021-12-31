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"Время атаки скоро наступит" – Саакашвили

Пятница, 31 декабря 2021, 02:55
Михеил Саакашвили. Фото: Getty Images

После принудительной перевозки Михеила Саакашвили из больницы в Гори в тюрьму в Рустави на его странице в соцсети появилось сообщение о дальнейшей борьбе и оптимизме.

Источник: Михеил Саакашвили в facebook

Прямая речь: "Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет моя радость от борьбы и вера в победу.

Не волнуйся за меня! Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро наступит.

Что касается меня, то быстро восстановлю козыри, полученные от "реабилитации" в Гори, и смогу получить еще больше энергии.

Несмотря на все, я до сих пор очень смел и оптимистичен!"

Что было раньше: Партнерша бывшего грузинского президента, нардепка Елизавета Ясько и адвокат Ника Гварамия заявили, что Михеила Саакашвили вывезли из больницы в Гори.

Предыстория: 

  • 21 декабря президент Владимир Зеленский утверждал, что лично вовлечен в переговоры с грузинскими властями о возможном прохождении лечения Саакашвили в Украине.
  • Партнерша бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявляла, что у Саакашвили случаются провалы в памяти из-за нарушений психического здоровья при пытках тюремщиками в Грузии.
  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: Саакашвили
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