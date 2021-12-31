"Время атаки скоро наступит" – Саакашвили

После принудительной перевозки Михеила Саакашвили из больницы в Гори в тюрьму в Рустави на его странице в соцсети появилось сообщение о дальнейшей борьбе и оптимизме.

Источник: Михеил Саакашвили в facebook

Прямая речь: "Что бы они ни делали, я их совсем не боюсь. Напротив, растет моя радость от борьбы и вера в победу.

Не волнуйся за меня! Теперь главное – единство и подготовка к решающей атаке. Время этой атаки скоро наступит.

Что касается меня, то быстро восстановлю козыри, полученные от "реабилитации" в Гори, и смогу получить еще больше энергии.

Несмотря на все, я до сих пор очень смел и оптимистичен!"

Что было раньше: Партнерша бывшего грузинского президента, нардепка Елизавета Ясько и адвокат Ника Гварамия заявили, что Михеила Саакашвили вывезли из больницы в Гори.

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