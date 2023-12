Понад 40 тисяч людей протестували у Відні проти локдауну

У суботу понад 40 000 людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Люди несли таблички з написами: "Я вирішу сам", "Зробимо Австрію знову великою" та "Нові вибори".

"Я тут, тому що я проти примусової вакцинації. Я за права людини, і порушення прав людини має бути зупинено", - сказав один з протестувальників.

"Ми захищаємо наших дітей", — сказав інший.

Близько 1200 поліцейських були залучені для забезпечення порядку на протесті.

Поліція оцінює кількість учасників протестів у понад 40 тис., а контрпротести влаштували близько 1,5 тис. осіб.

Правоохоронці застосували перцевий газ проти деяких протестувальників, які націлювали феєрверки на поліцію, і затримали кількох учасників маршу.

Цього тижня парламентський комітет схвалив подвоєння тривалості локдауну до 20 днів.

🇦🇹Austria: Large protest against compulsory vaccination and Covid restrictions in Vienna - Crowd is obviously growing week after week pic.twitter.com/AMz9TUfJIa