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Понад 40 тисяч людей протестували у Відні проти локдауну

Неділя, 5 грудня 2021, 11:42

У суботу понад 40 000 людей пройшли маршем Віднем на знак протесту проти локдауну та планів зробити обов’язковими щеплення для стримування пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Люди несли таблички з написами: "Я вирішу сам", "Зробимо Австрію знову великою" та "Нові вибори".

"Я тут, тому що я проти примусової вакцинації. Я за права людини, і порушення прав людини має бути зупинено", - сказав один з протестувальників.

"Ми захищаємо наших дітей", — сказав інший.

Близько 1200 поліцейських були залучені для забезпечення порядку на протесті.

Поліція оцінює кількість учасників протестів у понад 40 тис., а контрпротести влаштували близько 1,5 тис. осіб.

Правоохоронці застосували перцевий газ проти деяких протестувальників, які націлювали феєрверки на поліцію, і затримали кількох учасників маршу.

Цього тижня парламентський комітет схвалив подвоєння тривалості локдауну до 20 днів.

Австрія, країна з населенням 8,9 мільйонів людей, повідомила про майже 1,2 мільйона випадків коронавірусу та понад 12 000 смертей від COVID-19 з початку пандемії минулого року.

Число нових випадків знижується з початку локдауну, правила якого роблять виняток для протестів.

Уряд запровадив локдаун, оскільки кількість смертей від COVID-19 зросла, а лікарні в деяких регіонах попередили, що відділення інтенсивної терапії досягли межі можливостей. 

Австрія також пообіцяла стати першою європейською країною, яка введе обов’язкову вакцинацію з 1 лютого.

Згідно з проєктом закону, жителі Австрії, які відмовляться робити щеплення, можуть наразитися на штраф до 7200 євро.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Теми: Австріялокдаун


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