Более 40 тысяч человек протестовали в Вене против локдауна

В субботу более 40 000 человек прошли маршем Веной в знак протеста против локдауна и планов сделать обязательными прививки для сдерживания пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Люди несли таблички с надписями: "Я решу сам", "Сделаем Австрию снова великой" и "Новые выборы".

"Я здесь, потому что я против принудительной вакцинации. Я за права человека, и нарушение прав человека должно быть остановлено", - сказал один из протестующих.

"Мы защищаем наших детей", - сказал другой.

Около 1200 полицейских были вовлечены в обеспечение порядка на протесте.

Полиция оценивает количество участников протестов более чем в 40 тыс., а контрпротесты устроили около 1,5 тыс. человек.

Правоохранители применили перечный газ против некоторых протестующих, нацеленных фейерверками на полицию, и задержали нескольких участников марша.

На этой неделе парламентский комитет одобрил удвоение продолжительности локдауна до 20 дней.

🇦🇹Austria: Large protest against compulsory vaccination and Covid restrictions in Vienna - Crowd is obviously growing week after week pic.twitter.com/AMz9TUfJIa