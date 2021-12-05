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Более 40 тысяч человек протестовали в Вене против локдауна

Воскресенье, 5 декабря 2021, 10:42

В субботу более 40 000 человек прошли маршем Веной в знак протеста против локдауна и планов сделать обязательными прививки для сдерживания пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Люди несли таблички с надписями: "Я решу сам", "Сделаем Австрию снова великой" и "Новые выборы".

"Я здесь, потому что я против принудительной вакцинации. Я за права человека, и нарушение прав человека должно быть остановлено", - сказал один из протестующих.

"Мы защищаем наших детей", - сказал другой.

Около 1200 полицейских были вовлечены в обеспечение порядка на протесте.

Полиция оценивает количество участников протестов более чем в 40 тыс., а контрпротесты устроили около 1,5 тыс. человек.

Правоохранители применили перечный газ против некоторых протестующих, нацеленных фейерверками на полицию, и задержали нескольких участников марша.

На этой неделе парламентский комитет одобрил удвоение продолжительности локдауна до 20 дней.

Австрия, страна с населением 8,9 миллионов человек, сообщила о почти 1,2 миллионе случаев коронавируса и более 12 000 смертей от COVID-19 с начала пандемии в прошлом году.

Число новых случаев снижается с начала локдауна, правила которого делают исключение для протестов.

Правительство ввело локдаун, поскольку количество смертей от COVID-19 возросло, а больницы в некоторых регионах предупредили, что отделения интенсивной терапии достигли предела возможностей.

Австрия пообещала стать первой европейской страной, которая введет обязательную вакцинацию с 1 февраля.

Согласно проекту закона, жителей Австрии, которые откажутся делать прививки, могут оштрафовать на сумму до 7200 евро.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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Темы: Австриялокдаун
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