У Кличка вигнали на вулиці понад 300 спецмашин для боротьби зі снігом

​​У Києві дорожні служби залучили 309 одиниць спецтехніки для боротьби з наслідками снігопаду.

Джерело: Київська адміністрація у Telegram

Дослівно КМДА: "До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто, щоб оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу.



Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки та 195 дорожніх працівників у складі 34 бригад з ручного прибирання".

Фото КМДА

Деталі: Зазначається, що протиожеледними засобами обробили мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари, зупинки, сходи підземних і надземних переходів.



Повідомляється, що снігопади у столиці очікуються упродовж усього тижня.

Для довідки: КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.