У Кличка вигнали на вулиці понад 300 спецмашин для боротьби зі снігом
У Києві дорожні служби залучили 309 одиниць спецтехніки для боротьби з наслідками снігопаду.
Джерело: Київська адміністрація у Telegram
Дослівно КМДА: "До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто, щоб оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу.
Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки та 195 дорожніх працівників у складі 34 бригад з ручного прибирання".
Деталі: Зазначається, що протиожеледними засобами обробили мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари, зупинки, сходи підземних і надземних переходів.
Повідомляється, що снігопади у столиці очікуються упродовж усього тижня.
Для довідки: КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.