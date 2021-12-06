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У Кличка вигнали на вулиці понад 300 спецмашин для боротьби зі снігом

Понеділок, 6 грудня 2021, 09:31
Фото КМДА

​​У Києві дорожні служби залучили 309 одиниць спецтехніки для боротьби з наслідками снігопаду.

Джерело: Київська адміністрація у Telegram

Дослівно КМДА: "До початку опадів спецтехніка "Київавтодору" виїхала на вихідні позиції у місто, щоб оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу.

Упродовж ночі у столиці працювали 309 одиниць спецтехніки та 195 дорожніх працівників у складі 34 бригад з ручного прибирання". 

 
Фото КМДА

Деталі: Зазначається, що протиожеледними засобами обробили мости і шляхопроводи, підйоми та спуски, покриття із бруківки, тротуари, зупинки, сходи підземних і надземних переходів.

Повідомляється, що снігопади у столиці очікуються упродовж усього тижня.

Для довідки: КК "Київавтодор" має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Українська правда
Теми: Київпогодадороги


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