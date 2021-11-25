Росія перекидає війська до окупованого Криму – розвідники Janes

Росія перекидає війська на окупований півострів Крим у рамках великомасштабного нарощування військової міці на кордоні з Україною.

Джерело: американське видання "Bloomberg" із посиланням на дані всесвітньої оборонно-розвідувальної компанії "Джейнс" (Janes) та групи розвідки "Conflict Intelligence Team", яка базується в Москві

Деталі: Війська та техніка прибувають до Криму з минулого тижня, повідомила Janes в електронному листі з Лондона.

За даними цієї розвідки, розгортання сил слідує за відправкою бойових танків та іншого важкого озброєння до Воронезької області на південному заході Росії.

До складу військ, відправлених до Криму, входять 34-та мотострілецька бригада, яку зняли при завантаженні в поїзд у Ставропольському краї 11 листопада, і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені на відео в поїзді до Криму, про яке повідомляли розвідники "Conflict Intelligence Team" (CIT).

"Bloomberg" зазначає, що пресслужба Міноборони РФ не відповідала на дзвінки у неробочий час, а Кремль уже неодноразово відмовлявся відповідати на питання про розміщення російських військ, бо це "внутрішня справа".

Цьому передувало: 24 листопада Міжнародна група журналістів "Conflict Intelligence Team" оприлюднила власне розслідування про загрозливе скупчення Росією військ та техніки поблизу кордонів з Україною.

"Крім військ до кордонів України, видається, завозять і техніку, до того ж, у кількості, що насторожує, і яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити процесом переозброєння наявних частин", – зазначали журналісти-розвідники.

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