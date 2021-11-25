Росія перекидає війська до окупованого Криму – розвідники Janes
Росія перекидає війська на окупований півострів Крим у рамках великомасштабного нарощування військової міці на кордоні з Україною.
Джерело: американське видання "Bloomberg" із посиланням на дані всесвітньої оборонно-розвідувальної компанії "Джейнс" (Janes) та групи розвідки "Conflict Intelligence Team", яка базується в Москві
Деталі: Війська та техніка прибувають до Криму з минулого тижня, повідомила Janes в електронному листі з Лондона.
За даними цієї розвідки, розгортання сил слідує за відправкою бойових танків та іншого важкого озброєння до Воронезької області на південному заході Росії.
До складу військ, відправлених до Криму, входять 34-та мотострілецька бригада, яку зняли при завантаженні в поїзд у Ставропольському краї 11 листопада, і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені на відео в поїзді до Криму, про яке повідомляли розвідники "Conflict Intelligence Team" (CIT).
"Bloomberg" зазначає, що пресслужба Міноборони РФ не відповідала на дзвінки у неробочий час, а Кремль уже неодноразово відмовлявся відповідати на питання про розміщення російських військ, бо це "внутрішня справа".
Цьому передувало: 24 листопада Міжнародна група журналістів "Conflict Intelligence Team" оприлюднила власне розслідування про загрозливе скупчення Росією військ та техніки поблизу кордонів з Україною.
"Крім військ до кордонів України, видається, завозять і техніку, до того ж, у кількості, що насторожує, і яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити процесом переозброєння наявних частин", – зазначали журналісти-розвідники.
Передісторія:
- Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів.
- 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
- 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
- У російській раді безпеки відповіли, що всі звинувачення Росії в підготовці до наступу використовують як прикриття для майбутньої української збройного наступ. Цю ж тезу наступного дня повторив речник Кремля Дмитро Пєсков.