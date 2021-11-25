Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекидає війська до окупованого Криму – розвідники Janes

Четвер, 25 листопада 2021, 18:36
Росія перекидає війська до окупованого Криму – розвідники Janes
Фото з citeam.org

Росія перекидає війська на окупований півострів Крим у рамках великомасштабного нарощування військової міці на кордоні з Україною.

Джерело: американське видання "Bloomberg" із посиланням на дані всесвітньої оборонно-розвідувальної компанії "Джейнс" (Janes) та групи розвідки "Conflict Intelligence Team", яка базується в Москві

Деталі: Війська та техніка прибувають до Криму з минулого тижня, повідомила Janes в електронному листі з Лондона.

За даними цієї розвідки, розгортання сил слідує за відправкою бойових танків та іншого важкого озброєння до Воронезької області на південному заході Росії.

До складу військ, відправлених до Криму, входять 34-та мотострілецька бригада, яку зняли при завантаженні в поїзд у Ставропольському краї 11 листопада, і 42-а гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені на відео в поїзді до Криму, про яке повідомляли розвідники "Conflict Intelligence Team" (CIT).

"Bloomberg" зазначає, що пресслужба Міноборони РФ не відповідала на дзвінки у неробочий час, а Кремль уже неодноразово відмовлявся відповідати на питання про розміщення російських військ, бо це "внутрішня справа".

Цьому передувало: 24 листопада Міжнародна група журналістів "Conflict Intelligence Team" оприлюднила власне розслідування про загрозливе скупчення Росією військ та техніки поблизу кордонів з Україною. 

"Крім військ до кордонів України, видається, завозять і техніку, до того ж, у кількості, що насторожує, і яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити процесом переозброєння наявних частин", – зазначали журналісти-розвідники.

Передісторія:

  • Два американські видання повідомили про перекидання російських військ до українського кордону: The Washington Post 31 жовтня написало про зосередження військ, а Politico оприлюднило супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів. 
  • 11 листопада американське медіа Bloomberg зі своїх джерел дізналося, що США повідомили керівництво Євросоюзу про високий ризик повномасштабного вторгнення Росії до України взимку.
  • 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
  • Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов дав інтерв’ю 21 листопада виданню Military Times, у якому заявив, що Росія планує захопити південні й східні області України наприкінці січня - на початку лютого 2022 року. Наступ буде вестися з території Білорусі, окупованого Криму та зі сходу.
  • У російській раді безпеки відповіли, що всі звинувачення Росії в підготовці до наступу використовують як прикриття для майбутньої української збройного наступ. Цю ж тезу наступного дня повторив речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Росія
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Останні новини
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
Усі новини...
Реклама: