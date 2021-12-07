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Під Києвом громадяни Саудівської Аравії на авто влетіли в браму "резиденції Януковича"

Вівторок, 7 грудня 2021, 18:30
Фото: поліція Київщини

У селі Нові Петрівці в Київській області громадянин Саудівської Аравії в’їхав на автомобілі в будинок каси державної резиденції "Межигір’я".

Джерело: facebook-сторінка поліції Київської області, речниця поліції Київщини Ірина Прянишникова в коментарі УП

Деталі: Близько 13 години 32-річний громадянин Саудівської Аравії влетів у касу біля входу до резиденції "Межигір’я".

На відео видно, як авто Volkswagen Passat стрімко виїжджає з дороги на пішохідну частину, ледве не зачепивши пішоходів.

Постраждалих унаслідок ДТП немає.

Як уточнили УП в пресслужбі поліції Київщини, за попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням. Остаточні дані щодо стану водія (перевірка на сп’яніння – ред.) та справності транспортного засобу встановлюватимуть експерти.

 
Фото: поліція Київщини
 
Фото: поліція Київщини

Українська правда
Теми: ДТПполіціяКиївська областьМежигір’яСаудівська Аравія


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