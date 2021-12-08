Косово подаватиме заявку на вступ до ЄС

Косово заявило, що має намір подати заявку на вступ до ЄС.

Джерело: заява за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово, Deutsche Welle

Дослівно: "Косово повідомило про намір подати заявку на членство".

Деталі: Як зазначається, на зустрічі наголосили на важливості діалогу між Приштиною та Белградом і досягненні "всеосяжної юридично зобов'язуючої угоди про нормалізацію відносин" між Косово та Сербією. Як повідомляється, "це дуже важливо для того, щоб Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Усі минулі домовленості необхідно дотримуватися та повністю виконувати".

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