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Косово подаватиме заявку на вступ до ЄС

Середа, 8 грудня 2021, 06:35
ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images

Косово заявило, що має намір подати заявку на вступ до ЄС.

Джерело: заява за підсумками  засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово, Deutsche Welle

Дослівно: "Косово повідомило про намір подати заявку на членство".

Деталі: Як зазначається, на зустрічі наголосили на важливості діалогу між Приштиною та Белградом  і досягненні "всеосяжної юридично зобов'язуючої угоди про нормалізацію відносин" між Косово та Сербією. Як повідомляється, "це дуже важливо для того, щоб Косово та Сербія просувалися своїми європейськими шляхами. Усі минулі домовленості необхідно дотримуватися та повністю виконувати".

Нагадаємо:

  • Сербія втратила контроль над Косово в 1999 році після бомбардування НАТО.
  • У 2008 році Косово проголосило незалежність.
  • Щодо визнання Косова як незалежної держави у світі немає єдиної думки. Наразі Косово визнано 116 країнами, включаючи США та більшість країн ЄС. Відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косово й Україна. 
  • За висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косово у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права.
  • Сербія не визнає незалежності Косово. З 2014 року ЄС веде переговори про вступ із Сербією, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Теми: КосовоЄС


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