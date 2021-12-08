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Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС

Среда, 8 декабря 2021, 06:35
ARMEND NIMANI/AFP via Getty Images

Косово заявило, что намерено подать заявку на вступление в ЕС.

Источник: заявление по итогам  заседание Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, Deutsche Welle

Дословно: "Косово сообщило о намерении подать заявку на членство".

Детали: Как отмечается, на встрече отметили важность диалога между Приштиной и Белградом и достижение "всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений" между Косово и Сербией. Как сообщается, "это очень важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались по своим европейским путям. Все прошлые договоренности необходимо соблюдать и полностью выполнять".

Напомним:

  • Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году после бомбардировки НАТО.
  • В 2008 году Косово провозгласило независимость.
  • Относительно признания Косово как независимого государства в мире нет единого мнения. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС. Отказались признать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.
  • По заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права.
  • Сербия не признает независимость Косово. С 2014 года ЕС ведет переговоры о вступлении с Сербией, но Брюссель отмечает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Темы: КосовоЕС
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