Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС
Среда, 8 декабря 2021, 06:35
Косово заявило, что намерено подать заявку на вступление в ЕС.
Источник: заявление по итогам заседание Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, Deutsche Welle
Дословно: "Косово сообщило о намерении подать заявку на членство".
Детали: Как отмечается, на встрече отметили важность диалога между Приштиной и Белградом и достижение "всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений" между Косово и Сербией. Как сообщается, "это очень важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались по своим европейским путям. Все прошлые договоренности необходимо соблюдать и полностью выполнять".
Напомним:
- Сербия потеряла контроль над Косово в 1999 году после бомбардировки НАТО.
- В 2008 году Косово провозгласило независимость.
- Относительно признания Косово как независимого государства в мире нет единого мнения. В настоящее время Косово признано 116 странами, включая США и большинство стран ЕС. Отказались признать Косово Испания, Словакия, Греция, Кипр и Румыния. Не признает Косово и Украина.
- По заключению Международного суда ООН, одностороннее провозглашение независимости Косово в 2008 году не противоречило нормам международного права.
- Сербия не признает независимость Косово. С 2014 года ЕС ведет переговоры о вступлении с Сербией, но Брюссель отмечает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.