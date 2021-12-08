Косово будет подавать заявку на вступление в ЕС

Косово заявило, что намерено подать заявку на вступление в ЕС.

Источник: заявление по итогам заседание Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово, Deutsche Welle

Дословно: "Косово сообщило о намерении подать заявку на членство".

Детали: Как отмечается, на встрече отметили важность диалога между Приштиной и Белградом и достижение "всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений" между Косово и Сербией. Как сообщается, "это очень важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались по своим европейским путям. Все прошлые договоренности необходимо соблюдать и полностью выполнять".

Напомним: