Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти обстріляли околиці Майорська

Середа, 8 грудня 2021, 07:50
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

7 грудня окупанти шість разів порушили режим  припинення вогню на Донбасі, зокрема раз -   з  забороненого Мінськими домовленостями озброєння, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, в напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці Майорська, пошкоджено приватний житловий будинок. Ніхто з цивільних не постраждав. 

В бік Новоолександрівки російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, в районі Нью-Йорка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з вогонь автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні

В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

видео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Скандал з Гогілашвілі: Зеленський просить звільнити заступника глави МВС

Мігранти прорвалися з Білорусі до Польщі, постраждав польський військовий

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Російські бойовики тричі обстріляли українські позиції
Біля Новоселівки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
В районі ООС другу добу зберігається "тиша"
Останні новини
22:38
Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР
21:55
Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні
21:44
За насильне набуття громадянства РФ громадянство України не заберуть – Веніславський
21:17
У МЗС РФ заявили, що в Україну перекидають "бойовиків" під виглядом інструкторів
20:50
В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео
20:23
Держсекретар США: "Північний потік-2" - джерело тиску на РФ
19:54
Заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності
19:33
фотоНа Майдані відбулася акція "Свободу політв’язням"
19:02
Новини економіки: тиск на главу НБУ, платні пакети
18:59
"Зоря" дала бій "Динамо": кияни йдуть у зиму на другому місці
Усі новини...