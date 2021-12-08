Окупанти обстріляли околиці Майорська

7 грудня окупанти шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема раз - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як зазначається, в напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Під обстріл потрапили околиці Майорська, пошкоджено приватний житловий будинок. Ніхто з цивільних не постраждав.

В бік Новоолександрівки російські найманці стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, в районі Нью-Йорка - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Причепилівки окупанти відкривали вогонь з вогонь автоматичних станкових та підствольних гранатометів.

Поблизу Південного ворог застосував міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.