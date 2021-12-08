12 мільйонів українців повністю вакцинувалися проти коронавірусу

В Україні вже 12 мільйонів осіб отримали обидві дози вакцини проти коронавірусу, що викликає хворобу Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "Понад 12 млн людей отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили курс щеплення!.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 905 433 людини, з них отримали першу дозу – 13 905 431 людину, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 042 233 людини.

Загалом проведено 25 947 664 щеплення".

Деталі: У вівторок 7 грудня 199 765 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 79 270 людей, повністю імунізовані – 120 495 людей.