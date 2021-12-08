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Нацрада перевірить новий телеканал ОПЗЖ через Шуфрича

Середа, 8 грудня 2021, 13:12
Нацрада перевірить новий телеканал ОПЗЖ через Шуфрича
НЕстор Шуфрич. Фото: сайт ОПЗЖ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу "Перший незалежний" через нового власника Нестора Шуфрича.

Джерело: Детектор Медіа 

Деталі: У Нацраді ухвалили здійснити додаткову виїзну перевірку ТОВ "Тайм медіа", на яку зареєстрований телеканал "Перший незалежний".

У Нацраді зазначили, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич став мажоритарником власником телеканалу. Однак, Шуфрич також є головою парламентського комітету з питань свободи слова. На думку члена Нацради Максима Онопрієнка, це є конфліктом інтересів, адже він може впливати як на рішення комітету, так і на рішення телемовника.

Відомості про зміну власника надали Нацраді після здійснення перевірки, через що вони призначили додаткову перевірку.

Крім того, 98 співробітників телеканалу, кожен з яких мали 1% відсоток власності, передали його в управління співробітниці Діані Панченко. Відтак вона має фактично 99% у статутному капіталі. Проте Нацраді не надали детальних звітів про те, кому належить ще 1%.

Довідково: Згідно з реєстрами, телеканал належить ТОВ "Медіахолдинг Новини", створеному 18 лютого 2021 року після блокування трьох телеканалів "112", Newsone i Zik, що належали народному депутату Тарасу Козаку.

Передісторія:

  • На початку листопада Нацрада призначала перевірку телеканалу через заклики громадян не вакцинуватися проти коронавірусу.
  • У вересні народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич придбав 60% власності нового телеканалу.
  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, про схеми з поставками вугілля з окупованих територій Донбасу.
  • 26 лютого Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".
  • Того ж дня почалося мовлення "Першого незалежного" у новому форматі, але за годину його відключили.

Українська правда

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Теми: ШуфричОПЗЖтелебаченняНацрада
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