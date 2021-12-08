Нацрада перевірить новий телеканал ОПЗЖ через Шуфрича

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу "Перший незалежний" через нового власника Нестора Шуфрича.

Джерело: Детектор Медіа

Деталі: У Нацраді ухвалили здійснити додаткову виїзну перевірку ТОВ "Тайм медіа", на яку зареєстрований телеканал "Перший незалежний".

У Нацраді зазначили, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич став мажоритарником власником телеканалу. Однак, Шуфрич також є головою парламентського комітету з питань свободи слова. На думку члена Нацради Максима Онопрієнка, це є конфліктом інтересів, адже він може впливати як на рішення комітету, так і на рішення телемовника.

Відомості про зміну власника надали Нацраді після здійснення перевірки, через що вони призначили додаткову перевірку.

Крім того, 98 співробітників телеканалу, кожен з яких мали 1% відсоток власності, передали його в управління співробітниці Діані Панченко. Відтак вона має фактично 99% у статутному капіталі. Проте Нацраді не надали детальних звітів про те, кому належить ще 1%.

Довідково: Згідно з реєстрами, телеканал належить ТОВ "Медіахолдинг Новини", створеному 18 лютого 2021 року після блокування трьох телеканалів "112", Newsone i Zik, що належали народному депутату Тарасу Козаку.

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