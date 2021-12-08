Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нацрада перевірить новий телеканал ОПЗЖ через Шуфрича

Середа, 8 грудня 2021, 14:12
НЕстор Шуфрич. Фото: сайт ОПЗЖ

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу "Перший незалежний" через нового власника Нестора Шуфрича.

Джерело: Детектор Медіа 

Деталі: У Нацраді ухвалили здійснити додаткову виїзну перевірку ТОВ "Тайм медіа", на яку зареєстрований телеканал "Перший незалежний".

У Нацраді зазначили, що народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич став мажоритарником власником телеканалу. Однак, Шуфрич також є головою парламентського комітету з питань свободи слова. На думку члена Нацради Максима Онопрієнка, це є конфліктом інтересів, адже він може впливати як на рішення комітету, так і на рішення телемовника.

Відомості про зміну власника надали Нацраді після здійснення перевірки, через що вони призначили додаткову перевірку.

Крім того, 98 співробітників телеканалу, кожен з яких мали 1% відсоток власності, передали його в управління співробітниці Діані Панченко. Відтак вона має фактично 99% у статутному капіталі. Проте Нацраді не надали детальних звітів про те, кому належить ще 1%.

Довідково: Згідно з реєстрами, телеканал належить ТОВ "Медіахолдинг Новини", створеному 18 лютого 2021 року після блокування трьох телеканалів "112", Newsone i Zik, що належали народному депутату Тарасу Козаку.

Передісторія:

  • На початку листопада Нацрада призначала перевірку телеканалу через заклики громадян не вакцинуватися проти коронавірусу.
  • У вересні народний депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Нестор Шуфрич придбав 60% власності нового телеканалу.
  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій стало розслідування СБУ, про схеми з поставками вугілля з окупованих територій Донбасу.
  • 26 лютого Павло Єгоричев, який є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до медіагрупи Тараса Козака, став керівником ТОВ "Тайм Медіа" й львівського каналу "Перший незалежний".
  • Того ж дня почалося мовлення "Першого незалежного" у новому форматі, але за годину його відключили.

Українська правда
Теми: ШуфричОПЗЖтелебаченняНацрада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса

Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков

Український військовий підірвався на забороненій ворожій міні

В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

відео"Ти що, тупий?": з'явилося нове відео з Гогілашвілі - поскандалив з патрульними у Києві

G7 попереджає Росію про серйозні наслідки у випадку вторгнення в Україну

Усі новини...
Шуфрич
На новому каналі ОПЗЖ хвалять Медведчука й критикують вакцини: Нацрада призначила перевірку
Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного", створеного експрацівниками "каналів Медведчука"
Син Шуфрича хоче докупити акції Київського річпорту
Останні новини
06:00
Південна Корея: Завершення Корейської війни "в принципі" узгоджене
04:59
ПАР — у п'ятірці країн, де найбільший добовий приріст COVID-випадків
04:00
ВООЗ: "Омікрон" заразніший за "Дельту", але викликає легші симптоми
03:00
Дорослим у Британії запропонують бустерну COVID-вакцину до кінця року
01:56
Австрія послабила карантинні обмеження для вакцинованих
00:55
Кількість померлих від Covid у США сягнула 800 тисяч
23:58
Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса
23:26
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков
23:04
Парламент Болгарії у понеділок голосуватиме за новий уряд
22:38
Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР
Усі новини...