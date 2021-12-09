Новини 9 грудня: нові санкції США, суд виправдав Марківа

США застосували санкції проти Тупицького і Портнова; італійський суд остаточно виправдав нацгвардійця Марківа — актуальні новини 9 грудня.

Про санкції США

Державний департамент США запровадив санкції проти колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького. Тупицького внесено до санкційного списку "за значні корупційні дії, зокрема отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі".

Також уряд США застосував санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова. Санкції запроваджені в рамках так званого "закону Магнітського", який передбачає покарання для людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін анонсувала запровадження санкцій США проти українських корупціонерів. "Адміністрація Байдена включила боротьбу з корупцією в теми саміту, який почнеться сьогодні, і Україна теж бере участь в цьому саміті", – сказала Квін, маючи на увазі саміт на підтримку демократії.

Про виправдання Марківа

Верховний касаційний суд Італії повністю виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. "У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!",- повідомив активіст української громади в Італії Олесь Городецький.

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