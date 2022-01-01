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Аеропорт "Бориспіль" дозволив вільний вхід для супроводжуючих

Субота, 1 січня 2022, 09:25
фото аеропорту "Бориспіль"

До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" дозволили вільний вхід для супроводжуючих за умови дотримання санітарних норм.

Джерело: аеропорт "Бориспіль"

Дослівно: "Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний навіть для супроводжуючих.

Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски). При цьому на вході у термінал працівники аеропорту міряють температуру тіла".

Деталі: У пресслужбі аеропорту уточнили, що вхід дозволений з температурою тіла не вище 37,2 градусів.

При цьому не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на Covid, вакцинації чи одужання.

Українська правда
Теми: Бориспільавіакарантин


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