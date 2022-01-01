Аеропорт "Бориспіль" дозволив вільний вхід для супроводжуючих
Субота, 1 січня 2022, 09:25
До Міжнародного аеропорту "Бориспіль" дозволили вільний вхід для супроводжуючих за умови дотримання санітарних норм.
Джерело: аеропорт "Бориспіль"
Дослівно: "Відтепер вхід до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" вільний навіть для супроводжуючих.
Але, звісно, з дотриманням необхідних санітарних норм, а саме – застосуванням засобу індивідуального захисту (респіратора чи маски). При цьому на вході у термінал працівники аеропорту міряють температуру тіла".
Деталі: У пресслужбі аеропорту уточнили, що вхід дозволений з температурою тіла не вище 37,2 градусів.
При цьому не потрібно пред’являти на вході документ щодо тестування на Covid, вакцинації чи одужання.
Українська правда