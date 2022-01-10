Росія заявляє, що переговори зі Штатами будуть "важкими"

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, який представляє Росію на переговорах зі Штатами, заявив, що ці переговори будуть "важкими".

Джерело: The Associated Press

Пряма мова: "Ми занурилися в суть майбутніх питань, але переговори будуть важкими.

Реклама:

Вони не можуть бути легкими, але будуть діловими. Думаю, завтра ми не будемо гаяти час".

Деталі: Рябков та інші офіційні особи РФ зустрічалися з головою американської делегації Венді Шерман та її командою в Женеві. Зустріч тривала понад дві години.

Що передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

У Державному департаменті Штатів повідомили, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.

Передісторія: