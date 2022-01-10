Росія заявляє, що переговори зі Штатами будуть "важкими"
Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, який представляє Росію на переговорах зі Штатами, заявив, що ці переговори будуть "важкими".
Джерело: The Associated Press
Пряма мова: "Ми занурилися в суть майбутніх питань, але переговори будуть важкими.
Вони не можуть бути легкими, але будуть діловими. Думаю, завтра ми не будемо гаяти час".
Деталі: Рябков та інші офіційні особи РФ зустрічалися з головою американської делегації Венді Шерман та її командою в Женеві. Зустріч тривала понад дві години.
Що передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати відкриті для обговорення обмежень на розміщення ракет та військових навчань у Європі під час переговорів із Росією, але не чисельності військ НАТО.
У Державному департаменті Штатів повідомили, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії.
Передісторія:
- Блінкен заявив у неділю, що не очікує проривів у переговорах з безпеки між США і Росією цього тижня, але сподівається знайти спільну мову на тлі кризи в Україні.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що США та НАТО готові обговорити з Росією "контроль над озброєннями, зусилля щодо забезпечення більшої прозорості військової діяльності, навчань, а також ліній зв'язку".
- Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.
- Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.
- Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в переговорах зі США стосовно так званих "гарантій безпеки". Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на переговори, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.