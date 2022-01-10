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Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"

Понедельник, 10 января 2022, 03:53
Сергей Рябков, фото: Getty Images

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, представляющий Россию на переговорах со Штатами, заявил, что эти переговоры будут "сложными".

Источник: The Associated Press

Прямая речь: "Мы погрузились в суть будущих вопросов, но переговоры будут сложными.

Они не могут быть лёгкими, но будут деловыми. Думаю, завтра мы не будем терять время".

Детали: Рябков и другие официальные лица РФ встречались с главой американской делегации Венди Шерман и ее командой в Женеве. Встреча длилась более двух часов.

Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.

В Государственном департаменте Штатов сообщили, как прошёл первый раунд переговоров США и России.

Предыстория:

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности между США и Россией на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".
  • В преддверии переговоров с Россией чиновники в США выразили возможность постепенного изменения решений относительно будущих стратегических позиций США в Европе, но в то же время они пригрозили РФ сверхжесткими санкциями в случае вторжения в Украину.
  • Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Европе.
  • Российская делегация днем 9 января прибыла в Швейцарию для участия в переговорах с США по так называемым "гарантиям безопасности". Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, прибывший на переговоры, заявил, что НАТО "надо собирать манатки" и возвращаться к рубежам 1997 года.

Темы: СШАРосcия
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