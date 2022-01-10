Россия заявляет, что переговоры со Штатами будут "сложными"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, представляющий Россию на переговорах со Штатами, заявил, что эти переговоры будут "сложными".

Источник: The Associated Press

Прямая речь: "Мы погрузились в суть будущих вопросов, но переговоры будут сложными.

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Они не могут быть лёгкими, но будут деловыми. Думаю, завтра мы не будем терять время".

Детали: Рябков и другие официальные лица РФ встречались с главой американской делегации Венди Шерман и ее командой в Женеве. Встреча длилась более двух часов.

Что предшествовало: Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты открыты для обсуждения ограничений на размещение ракет и военных учений в Европе во время переговоров с Россией, но не численности войск НАТО.

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В Государственном департаменте Штатов сообщили, как прошёл первый раунд переговоров США и России.

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