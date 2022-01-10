ДБР скерувало до суду справу проти Лероса
Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт проти народного депутата Гео Лероса за підозрою в хуліганстві та невиконанні рішення суду.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: 6 грудня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування стосовно Лероса.
Обвинувачення стосуються двох окремих епізодів. У першому слідчі інкримінують нардепу образливі висловлювання на адресу вищих посадових осіб держави в залі парламенту 4 листопада.
У другому епізоді Леросу інкримінують невиконання рішення суду від 11 серпня 2021 року, який зобов’язав нардепа спростувати заяви про рідного брата голови Офісу президента Андрія Єрмака. Лерос, мовляв, не опублікував спростування своїх заяв на сторінці в соціальній мережі, як вимагав суд.
За цими двома статтями народному депутатові загрожує штраф у розмірі від 8500 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.
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Передісторія:
- 4 листопада народний депутат, якого виключили з фракції "Слуга народу", Гео Лерос показав середній палець президентові Володимиру Зеленському, що сидів у трибуні в залі засідань.
- 11 листопада Леросу повідомили про підозру в хуліганстві за середній палець президенту. Згодом, йому повідомили про ще одну підозру 12 листопада через невиконання судового рішення.
- У соцмережах поширювали світлину нібито протоколу з допиту Лероса, на якому нардеп глузливо розповідає слідчим про історію походження жесту середнього пальця та висловив інсинуації про неосвіченість Зеленського. Сам Лерос прокоментував, що репліки із протоколу допиту "схожі" на ті, які він озвучував насправді. У ДБР заперечили справжність фото, поширених у соцмережі.
- 18 листопада Печерський районний суд м. Києва обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
- До інциденту із середнім пальцем правоохоронні органи розслідували провадження проти Лероса в можливій корупції. Перед цим брат Андрія Єрмака – Денис Єрмак виграв позов проти Лероса в захисті честі та гідності. Брат Єрмака був незадоволений судженнями, які робив Лерос 2020 року при публікації так званих "плівок Єрмака", на яких брат голови Офісу президента буцімто пропонує призначення на державні посади за гроші.