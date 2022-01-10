ДБР скерувало до суду справу проти Лероса

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт проти народного депутата Гео Лероса за підозрою в хуліганстві та невиконанні рішення суду.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: 6 грудня 2021 року слідчі завершили досудове розслідування стосовно Лероса.

Реклама:

Обвинувачення стосуються двох окремих епізодів. У першому слідчі інкримінують нардепу образливі висловлювання на адресу вищих посадових осіб держави в залі парламенту 4 листопада.

У другому епізоді Леросу інкримінують невиконання рішення суду від 11 серпня 2021 року, який зобов’язав нардепа спростувати заяви про рідного брата голови Офісу президента Андрія Єрмака. Лерос, мовляв, не опублікував спростування своїх заяв на сторінці в соціальній мережі, як вимагав суд.

За цими двома статтями народному депутатові загрожує штраф у розмірі від 8500 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі до 3 років.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Справа Лероса vs кейс Трухіна. Як влада рятує ''свого'' депутата і одночасно наздоганяє ''чужого''

Передісторія: