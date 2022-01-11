На кордоні Вірменії та Азербайджану повідомляють про стрілянину: є загиблий

Азербайджанські військові в прикордонних областях Нагірного Карабаху в 2016 році. Фото: Getty Images

Влада Азербайджану та Вірменії повідомляють про стрілянину на кордоні, внаслідок якої дістали поранення кілька людей та один загинув.

Джерело: міністерство оборони Азербайджану, міністерство оборони Вірменії

Деталі: У азербайджанському відомстві повідомили, що 11 січня загинув їхній військовий на кордоні внаслідок "провокацій з боку Вірменії". У повідомленні зазначають, що інцидент трапився в Кельбаджарському районі.

Влада Азербайджану зазначає, що вдалася до "заходів у відповідь" і "придушила" збройний напад вірменських підрозділів.

Вірменська версія подій зазначає, що близько 15:30 (за київським часом) азербайджанська армія здійснила наступ на кордоні, нібито застосовуючи артилерію та безпілотні апарати. О 16:30 (за київським часом) стрілянина тривала, за версією Вірменії.

У вірменській армії повідомляють про щонайменше трьох поранених.

Довідково: Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок.

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