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На кордоні Вірменії та Азербайджану повідомляють про стрілянину: є загиблий

Вівторок, 11 січня 2022, 18:51
На кордоні Вірменії та Азербайджану повідомляють про стрілянину: є загиблий
Азербайджанські військові в прикордонних областях Нагірного Карабаху в 2016 році. Фото: Getty Images

Влада Азербайджану та Вірменії повідомляють про стрілянину на кордоні, внаслідок якої дістали поранення кілька людей та один загинув.

Джерело: міністерство оборони Азербайджану, міністерство оборони Вірменії

Деталі: У азербайджанському відомстві повідомили, що 11 січня загинув їхній військовий на кордоні внаслідок "провокацій з боку Вірменії". У повідомленні зазначають, що інцидент трапився в Кельбаджарському районі.

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Влада Азербайджану зазначає, що вдалася до "заходів у відповідь" і "придушила" збройний напад вірменських підрозділів.

Вірменська версія подій зазначає, що близько 15:30 (за київським часом) азербайджанська армія здійснила наступ на кордоні, нібито застосовуючи артилерію та безпілотні апарати. О 16:30 (за київським часом) стрілянина тривала, за версією Вірменії.

У вірменській армії повідомляють про щонайменше трьох поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. 

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Передісторія:

  • Остання сутичка між країнами відбулася 16 листопада 2021 року. Тоді з боку Азербайджану загинуло 7 військових, ще 10 дістали бойові поранення. Перед цим сутички траплялися також у серпні й липні.
  • У грудні влада Азербайджану передала Вірменії десятьох військовополонених.
  • У 2020 році восени в Нагірному Карабаху, контроль за яким змагаються дві країни, спалахнув військовий конфлікт. Фактично переможцем став Азербайджан, здобувши контроль за кількома районами та примусивши Вірменію визнати ці здобутки. Вірменська влада тоді заявила про понад дві тисячі загиблих, а також постала перед масовими протестами громадян через поразку.

Українська правда
Теми: АзербайджанВірменіяНагірний Карабахвійна
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