На границе Армении и Азербайджана сообщают о стрельбе: есть погибший

Азербайджанские военные в пограничных районах Нагорного Карабаха в 2016 году. Фото: Getty Images

Власти Азербайджана и Армении сообщают о стрельбе на границе, в результате которой получили ранения несколько человек и один погиб.

Источник: министерство обороны Азербайджана, министерство обороны Армении

Детали: В азербайджанском ведомстве сообщили, что 11 января погиб их военный на границе в результате "провокаций со стороны Армении". В сообщении отмечают, что инцидент произошел в Кельбаджарском районе.

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Власти Азербайджана отмечают, что прибегли к "ответным мерам" и "подавили" вооруженное нападение армянских подразделений.

Армянская версия событий отмечает, что около 15:30 (по киевскому времени) азербайджанская армия совершила наступление на границе, якобы применяя артиллерию и беспилотные аппараты. В 16:30 (по киевскому времени) стрельба продолжалась, по версии Армении.

В армянской армии сообщают о как минимум трех раненых.

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Справка: В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.

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