На границе Армении и Азербайджана сообщают о стрельбе: есть погибший
Власти Азербайджана и Армении сообщают о стрельбе на границе, в результате которой получили ранения несколько человек и один погиб.
Источник: министерство обороны Азербайджана, министерство обороны Армении
Детали: В азербайджанском ведомстве сообщили, что 11 января погиб их военный на границе в результате "провокаций со стороны Армении". В сообщении отмечают, что инцидент произошел в Кельбаджарском районе.
Власти Азербайджана отмечают, что прибегли к "ответным мерам" и "подавили" вооруженное нападение армянских подразделений.
Армянская версия событий отмечает, что около 15:30 (по киевскому времени) азербайджанская армия совершила наступление на границе, якобы применяя артиллерию и беспилотные аппараты. В 16:30 (по киевскому времени) стрельба продолжалась, по версии Армении.
В армянской армии сообщают о как минимум трех раненых.
Справка: В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.
Читайте также: Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе
Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе | Европейская правда
Предыстория:
- Последнее столкновение между сторонами произошло 16 ноября 2021 года. Тогда со стороны Азербайджана погибли 7 военных, еще 10 получили боевые ранения. Перед этим стычки случались также в августе и июле.
- В декабре власти Азербайджана передали Армении десять военнопленных.
- В 2020 году осенью в Нагорном Карабахе, контроль за которым соревнуются две страны, вспыхнул военный конфликт. Фактически победителем стал Азербайджан, получивший контроль за несколькими районами и заставив Армению признать эти приобретения. Армянские власти тогда заявили о более чем двух тысячах погибших, а также предстали перед массовыми протестами cdjb[ граждан из-за поражения в конфликте.