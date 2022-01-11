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На границе Армении и Азербайджана сообщают о стрельбе: есть погибший

Вторник, 11 января 2022, 19:51
Азербайджанские военные в пограничных районах Нагорного Карабаха в 2016 году. Фото: Getty Images

Власти Азербайджана и Армении сообщают о стрельбе на границе, в результате которой получили ранения несколько человек и один погиб.

Источник: министерство обороны Азербайджана, министерство обороны Армении

Детали: В азербайджанском ведомстве сообщили, что 11 января погиб их военный на границе в результате "провокаций со стороны Армении". В сообщении отмечают, что инцидент произошел в Кельбаджарском районе.

Власти Азербайджана отмечают, что прибегли к "ответным мерам" и "подавили" вооруженное нападение армянских подразделений.

Армянская версия событий отмечает, что около 15:30 (по киевскому времени) азербайджанская армия совершила наступление на границе, якобы применяя артиллерию и беспилотные аппараты. В 16:30 (по киевскому времени) стрельба продолжалась, по версии Армении.

В армянской армии сообщают о как минимум трех раненых.

Справка: В настоящее время границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям.

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Предыстория: 

  • Последнее столкновение между сторонами произошло 16 ноября 2021 года. Тогда со стороны Азербайджана погибли 7 военных, еще 10 получили боевые ранения. Перед этим стычки случались также в августе и июле.
  • В декабре власти Азербайджана передали Армении десять военнопленных.
  • В 2020 году осенью в Нагорном Карабахе, контроль за которым соревнуются две страны, вспыхнул военный конфликт. Фактически победителем стал Азербайджан, получивший контроль за несколькими районами и заставив Армению признать эти приобретения. Армянские власти тогда заявили о более чем двух тысячах погибших, а также предстали перед массовыми протестами cdjb[ граждан из-за поражения в конфликте.

Украинская правда
Темы: АзербайджанАрменияНагорный Карабахвойна
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