У Білорусі намагаються спростувати, що літак із Протасевичем саджав офіцер КДБ

У Білорусі через місяць вирішили спробувати спростувати заяву польських спецслужб про те, що екстрену посадку в Мінську літака Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем здійснював офіцер білоруського КДБ.

Джерело: сюжет білоруського держканалу ОНТ "Таємниці рейсу Афіни-Вільнюс". Нові подробиці скандалу з бортом Ryanair

Деталі: У так званому "розслідуванні ОНТ" заявляють, що заяви польських спецслужб "брехня та монтаж".

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У 15-хвилинному сюжеті немає якихось документів чи нових фактів скандальної посадки літака.

Але у "розслідуванні" ОНТ показав інтерв'ю з керівником польотів Мінського районного диспетчерського центру "Бєлаеронавігації" Євгеном Цигановим.

Держканал Білорусі стверджує, що саме він керував діями диспетчера Олега Галегова під час екстреної посадки рейсу Ryanair із Протасевичем.

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Пряма мова Циганова: Так, це мій голос. Екіпаж дуже багато запитував різної інформації, якої оперативно сам диспетчер міг і не знати. Я тут втрутився трохи, знаючи свої керівні документи. І ухвалював рішення при взаємодії зі старшим диспетчером. Остаточне рішення за мною. Я був там як керівник польотів і старший диспетчер мій".

Деталі: На слова журналіста про те, що польські спецслужби заявляли, що посадкою літака керував співробітник КДБ, Циганов сказав, що це смішно. Він розповів, що і освіта у нього спеціальна авіаційна, і працює він у "Бєлаеронавігації" з 2000 року.

Автори "розслідування" кілька разів називають опубліковані матеріали переговорів між пілотом літака Ryanair та білоруськими диспетчерами "монтажем", але жодних доказів цього не наводять.

Також у сюжеті заявляється, що диспетчер Галегов нібито не покидав Білорусь, а просто виїхав у заплановану відпустку до Грузії.

Але нібито після прильоту в Тбілісі з ним "стали відбуватися дивні ситуації", і з відпустки він не повернувся, і де зараз "громадянин Білорусі, чи він живий, не відомо".

Що було раніше: У грудні 2021 року колишній диспетчер мінського аеропорту співпрацював із розвідувальними органам Польщі й розповів, що приземлення літака Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем здійснював офіцер білоруського КДБ.

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