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В Беларуси пытаются опровергнуть, что самолет с Протасевичем сажал офицер КДБ

Среда, 12 января 2022, 09:24
В Беларуси пытаются опровергнуть, что самолет с Протасевичем сажал офицер КДБ
Евгений Цыганов. Скриншот из видео

В Беларуси месяц спустя решили попытаться опровергнуть заявление польских спецслужб о том, что экстренную посадку в Минске самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем производил офицер белорусского КГБ.

Источник: сюжет белорусского госканала ОНТ "Тайны рейса "Афины-Вильнюс". Новые подробности скандала с бортом Ryanair

Детали: В так называемом "расследовании ОНТ" заявляют, что заявления польских спецслужб "вранье и монтаж".

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В 15-минутном сюжете нет каких-то документом или новых фактом скандальной посадки самолета.

Но в "расследовании" ОНТ показал интервью с руководителем полетов Минского районного диспетчерского центра "Белаэронавигации" Евгением Цыгановым.

Госканал Беларуси утверждает, что именно он руководил действиями диспетчера Олега Галегова во время экстренной посадки рейса Ryanair с Протасевичем.

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Прямая речь Цыганова: "Да, это мой голос. Экипаж очень много запрашивал всякой информации, которой оперативно сам диспетчер мог и не знать. Я тут вмешался немножко я, зная свои руководящие документы. И принимал решение при взаимодействии со старшим диспетчером. Окончательное решение за мной. Я находился там как руководитель полетов и старший диспетчер мой".

Детали: На слова журналиста о том, что польские спецслужбы заявляли, что посадкой самолета руководил сотрудник КДБ, Цыганов сказав, что "это смешно". Он рассказал, что и образование у него специальное авиационное, и работает он в "Белаэронавигации" с 2000 года.

Авторы "расследования" несколько раз называют опубликованные материалы переговоров между пилотом самолета Ryanair и белорусскими диспетчерами "монтажом", но никаких доказательств этому не приводят.  

Также в сюжете заявляется, что диспетчер Галегов якобы не покидал Белорусь, а просто уехал в запланированный отпуск в Грузию.

Но якобы после прилета в Тбилиси с ним "стали приключаться странные ситуации", и из отпуска он не вернулся, и где сейчас "гражданин Беларуси, жив ли он, не известно".

Что было раньше: В декабре 2021 года бывший диспетчер минского аэропорта сотрудничал с разведывательными органам Польши и рассказал, что приземление самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем производил офицер белорусского КГБ.

Предыстория:

  • 23 мая в минском аэропорту экстренно приземлился пассажирский самолет ирландской компании Ryanair, летевший по рейсу "Афины – Вильнюс". На его борту был белорусский оппозиционный журналист и основатель telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого белорусские спецслужбы арестовали сразу после приземления самолета.
  • Белорусские спецслужбы якобы получили эмейл, что на борту самолета есть бомба, которую "террористы" хотели деактивировать в Вильнюсе. Однако сообщение о бомбе белорусские спецслужбы "получили" позже момента, когда произошел контакт диспетчеров минского аэропорта с пилотами лайнера.
  • Европейский Союз наложил ряд санкций на режим Лукашенко за принудительную посадку самолета.
  • Украина с 26 мая 2021 года прекратила авиасообщение с Беларусью и закрыла воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси.

Украинская правда
Темы: БеларусьавиаЛукашенко
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