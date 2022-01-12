Поліція шукає "вибухівку" в київських аеропортах
Середа, 12 січня 2022, 15:34
До поліції надійшли повідомлення про можливе мінування міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" імені І. Сікорського.
Джерело: пресслужба поліції Київської області
Деталі: Поліцейські з вибухотехніками перевіряли приміщення терміналу D в Бориспільському аеропорту та прилеглій території.
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Ані вибухівки, ані жодних підозрілих предметів не виявили.
Роботу летовища під час перевірок не припиняли.
Водночас у пресслужбі не повідомили про результати перевірок летовища на столичних Жулянах.
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Передісторія:
- Зранку 12 січня надійшов виклик про мінування всіх шкіл Львова. Згодом у Києві "вибухівку" шукали на центральних станціях метрополітену. Жодних підозрілих предметів чи вибухонебезпечних речовин також не виявили.
- 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.
- На Різдво 7 січня в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал і майже десяток торгово-розважальних центрів. Тоді з усіх місць евакуювали кілька сотень відвідувачів.
- 25 грудня київську поліцію повідомили про "закладену вибухівку" на мосту Патона та у двох великих торгово-розважальних центрів "Блокбастер" і River Mall.
Українська правда