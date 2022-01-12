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Поліція шукає "вибухівку" в київських аеропортах

Середа, 12 січня 2022, 15:34
Поліція шукає вибухівку в київських аеропортах
Вибухотехніки на прилеглій території терміналу D Бориспільського аеропорту. Фото: поліція Київщини

До поліції надійшли повідомлення про можливе мінування міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" імені І. Сікорського.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Деталі: Поліцейські з вибухотехніками перевіряли приміщення терміналу D в Бориспільському аеропорту та прилеглій території.

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Ані вибухівки, ані жодних підозрілих предметів не виявили.

Роботу летовища під час перевірок не припиняли.

Водночас у пресслужбі не повідомили про результати перевірок летовища на столичних Жулянах.

ВІДЕО ДНЯ
Кінологи поліції в терміналі D Бориспільського аеропорту
Кінологи поліції в терміналі D Бориспільського аеропорту
Фото: поліція Київської області

Передісторія:

  • Зранку 12 січня надійшов виклик про мінування всіх шкіл Львова. Згодом у Києві "вибухівку" шукали на центральних станціях метрополітену. Жодних підозрілих предметів чи вибухонебезпечних речовин також не виявили.
  • 11 січня подібним чином "замінували" всі школи Києва. Після перевірки в поліції не підтвердили правдивість повідомлення.
  • На Різдво 7 січня в Києві "мінували" Центральний залізничний вокзал і майже десяток торгово-розважальних центрів. Тоді з усіх місць евакуювали кілька сотень відвідувачів.
  • 25 грудня київську поліцію повідомили про "закладену вибухівку" на мосту Патона та у двох великих торгово-розважальних центрів "Блокбастер" і River Mall.

Українська правда
Теми: поліціяБориспільаеропортКиївавіа
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