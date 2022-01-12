Поліція шукає "вибухівку" в київських аеропортах

До поліції надійшли повідомлення про можливе мінування міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" імені І. Сікорського.

Джерело: пресслужба поліції Київської області

Деталі: Поліцейські з вибухотехніками перевіряли приміщення терміналу D в Бориспільському аеропорту та прилеглій території.

Реклама:

Ані вибухівки, ані жодних підозрілих предметів не виявили.

Роботу летовища під час перевірок не припиняли.

Водночас у пресслужбі не повідомили про результати перевірок летовища на столичних Жулянах.

ВІДЕО ДНЯ

Кінологи поліції в терміналі D Бориспільського аеропорту Фото: поліція Київської області

Передісторія: