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Полиция ищет "взрывчатку" в киевских аэропортах

Среда, 12 января 2022, 15:34
Полиция ищет взрывчатку в киевских аэропортах
Взрывотехники на территории, примыкающей к "Заминированному" терминалу Бориспольского аэропорта. фото: полиция киевской области

В полицию поступили сообщения о возможном минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" имени И. Сикорского.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Детали: Полицейские с взрывотехниками проверяли помещение терминала D в Бориспольском аэропорту и на близлежащей территории.

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Ни взрывчатки, ни подозрительных предметов не обнаружили.

Работу аэропорта во время проверок не прекращали.

В то же время, в пресс-службе не сообщили о результатах проверки аэропорта на столичных Жулянах.

ВИДЕО ДНЯ
Кинологи в терминале D аэропорта
Кинологи в терминале D аэропорта "Борисполь"
Фото: полиция Киевской области

Предыстория: 

  • Утром 12 января пришел вызов о минировании всех школ Львова. Затем в Киеве "взрывчатку" искали на центральных станциях метрополитена. Никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.
  • 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
  • На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
  • 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.

Украинская правда
Темы: полицияБориспольаэропортКиевавиа
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