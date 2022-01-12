Полиция ищет "взрывчатку" в киевских аэропортах
Среда, 12 января 2022, 15:34
В полицию поступили сообщения о возможном минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" имени И. Сикорского.
Источник: пресс-служба полиции Киевской области
Детали: Полицейские с взрывотехниками проверяли помещение терминала D в Бориспольском аэропорту и на близлежащей территории.
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Ни взрывчатки, ни подозрительных предметов не обнаружили.
Работу аэропорта во время проверок не прекращали.
В то же время, в пресс-службе не сообщили о результатах проверки аэропорта на столичных Жулянах.
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Предыстория:
- Утром 12 января пришел вызов о минировании всех школ Львова. Затем в Киеве "взрывчатку" искали на центральных станциях метрополитена. Никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ не обнаружили.
- 11 января подобным образом "заминировали" все школы Киева. После проверки в полиции не подтвердили достоверность сообщения.
- На Рождество 7 января в Киеве "минировали" Центральный железнодорожный вокзал и около десятка торгово-развлекательных центров. Тогда со всех указанных мест были эвакуированы несколько сотен посетителей.
- 25 декабря киевскую полицию сообщили о "заложенной взрывчатке" на мосту Патона и в двух крупных торгово-развлекательных центрах "Блокбастер" и River Mall.
Украинская правда