Полиция ищет "взрывчатку" в киевских аэропортах

Взрывотехники на территории, примыкающей к "Заминированному" терминалу Бориспольского аэропорта. фото: полиция киевской области

В полицию поступили сообщения о возможном минировании международных аэропортов "Борисполь" и "Киев" имени И. Сикорского.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Детали: Полицейские с взрывотехниками проверяли помещение терминала D в Бориспольском аэропорту и на близлежащей территории.

Ни взрывчатки, ни подозрительных предметов не обнаружили.

Работу аэропорта во время проверок не прекращали.

В то же время, в пресс-службе не сообщили о результатах проверки аэропорта на столичных Жулянах.

Кинологи в терминале D аэропорта "Борисполь" Фото: полиция Киевской области

Предыстория: