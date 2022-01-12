Саакашвілі вперше планує з’явитися на суді в Тбілісі

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі планує вперше особисто з’явитися в залі суду 13 січня в справі про незаконний перетин кордону.

Джерело: facebook-сторінка Саакашвілі

Пряма мова Саакашвілі: "Завтра я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00 (15:00 за Києвом – ред.)".

Деталі: У Тбіліському суді розглядають справу про незаконний перетин грузинського кордону в жовтні 2021 року.

На підготовчому засіданні суду Саакашвілі не зміг бути присутній особисто, адже проходив реабілітацію після 50-денного голодування.

Адвокати обвинуваченого клопотали долучити до справи висновки центру "Емпатія" про стан здоров’я Саакашвілі. Суддя задовольнив це клопотання.

Водночас суд не відновив право на телефонні дзвінки експрезиденту.

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