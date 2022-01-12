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Саакашвілі вперше планує з’явитися на суді в Тбілісі

Середа, 12 січня 2022, 18:25
Саакашвілі вперше планує з’явитися на суді в Тбілісі
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі планує вперше особисто з’явитися в залі суду 13 січня в справі про незаконний перетин кордону.

Джерело: facebook-сторінка Саакашвілі

Пряма мова Саакашвілі: "Завтра я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00 (15:00 за Києвом – ред.)".

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Деталі: У Тбіліському суді розглядають справу про незаконний перетин грузинського кордону в жовтні 2021 року.

На підготовчому засіданні суду Саакашвілі не зміг бути присутній особисто, адже проходив реабілітацію після 50-денного голодування.

Адвокати обвинуваченого клопотали долучити до справи висновки центру "Емпатія" про стан здоров’я Саакашвілі. Суддя задовольнив це клопотання.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас суд не відновив право на телефонні дзвінки експрезиденту.

Передісторія:

  • 30 грудня, за словами партнерки експолітика Єлизавети Ясько, Саакашвілі примусово перевезли з лікарні назад до в’язниці в Горі. 3 січня ув’язнений експрезидент поставив ультиматум, щоби йому дозволили конфіденційне спілкування з відвідувачами, а також надали незалежних лікарів.
  • Партнерка колишнього грузинського президента Єлизавета Ясько заявляла, що в Саакашвілі трапляються провали в пам’яті через порушення в психічному здоров’ї.
  • 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузіясудСІЗО
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