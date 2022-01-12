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Саакашвілі вперше планує з’явитися на суді в Тбілісі

Середа, 12 січня 2022, 19:25
МІХЕІЛ СААКАШВІЛІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі планує вперше особисто з’явитися в залі суду 13 січня в справі про незаконний перетин кордону.

Джерело: facebook-сторінка Саакашвілі

Пряма мова Саакашвілі: "Завтра я прийду на "суд" і скажу те, що маю сказати. Зустрінемось 13-го о 13:00 (15:00 за Києвом – ред.)".

Деталі: У Тбіліському суді розглядають справу про незаконний перетин грузинського кордону в жовтні 2021 року.

На підготовчому засіданні суду Саакашвілі не зміг бути присутній особисто, адже проходив реабілітацію після 50-денного голодування.

Адвокати обвинуваченого клопотали долучити до справи висновки центру "Емпатія" про стан здоров’я Саакашвілі. Суддя задовольнив це клопотання.

Водночас суд не відновив право на телефонні дзвінки експрезиденту.

Передісторія:

  • 30 грудня, за словами партнерки експолітика Єлизавети Ясько, Саакашвілі примусово перевезли з лікарні назад до в’язниці в Горі. 3 січня ув’язнений експрезидент поставив ультиматум, щоби йому дозволили конфіденційне спілкування з відвідувачами, а також надали незалежних лікарів.
  • Партнерка колишнього грузинського президента Єлизавета Ясько заявляла, що в Саакашвілі трапляються провали в пам’яті через порушення в психічному здоров’ї.
  • 20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до війського шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.
  • У жовтні міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна намагатиметься допомогти своєму громадянину Саакашвілі й перевезти його до української в’язниці. Однак влада Грузії додала, що Саакашвілі проведе у в’язниці щонайменше 6 років, й Україні його передавати не збираються.
  • Проти колишнього президента Грузії ведуть кілька кримінальних проваджень. В одному з них 28 червня 2018 року Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до 6 років в'язниці в Грузії: його визнали винним у побитті депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Цього року проти нього відкрили кримінальне провадження в незаконному перетині державного кордону.

Українська правда
Теми: СаакашвіліГрузіясудСІЗО


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