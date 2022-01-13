Саакашвили впервые явился на суде в Грузии и обратился к украинцам

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили впервые лично появился на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы и обратился к украинцам с просьбой.

Источник: facebook-страница Саакашвили

Прямая речь Саакашвили: "Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать.".

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Детали: В деле о незаконном пересечении государственной границы Грузии это впервые, когда Саакашвили лично присутствует в суде после 50-дневной голодовки и лечения.

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