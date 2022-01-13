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Саакашвили впервые явился на суде в Грузии и обратился к украинцам

Четверг, 13 января 2022, 18:04
Саакашвили впервые явился на суде в Грузии и обратился к украинцам
Саакашвили в зале суда 13 января под арестом. Скриншот видео из facebook-страницы политика

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили впервые лично появился на судебном заседании в Тбилиси по делу о незаконном пересечении границы и обратился к украинцам с просьбой.

Источник: facebook-страница Саакашвили

Прямая речь Саакашвили: "Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялась пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать.".

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Детали: В деле о незаконном пересечении государственной границы Грузии это впервые, когда Саакашвили лично присутствует в суде после 50-дневной голодовки и лечения.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 января Саакашвили пообещал, что лично придет на суд в Тбилиси, несмотря на проблемы со здоровьем после 50-дневного голодания. Первое заседание прошло 9 декабря. К защите политика в ноябре присоединился известный украинский адвокат.
  • В декабре Министерство иностранных дел Украины официально выражало позицию, что просит грузинское правительство относиться с уважением к задержанному Саакашвили и предоставить ему надлежащий медицинский уход.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы/

Украинская правда
Темы: СаакашвилисудОфис генпрокурора
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