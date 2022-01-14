Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оголосять 19 січня, суддя у відпустці – адвокат

Повний текст ухвали Печерського районного суду Києва про підтримку клопотання прокурора про накладення арешту на майно п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка буде оприлюднено 19 січня.

Джерело: адвокат Порошенка Денис Галанський, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка... нам дали розписку, що о 13:50 це буде 19-го числа".

Деталі: Адвокат пояснив, що судове засідання було перенесено, оскільки у п'ятницю відсутня суддя. За словами Галанського, суддя "раптово пішла у відпустку".

Що було раніше: 6 січня Печерський районний суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, який підозрюється українськими правоохоронцями у державній зраді та сприянні тероризму.

Оприлюднення повного тексту рышення було призначено на 12.00 14 січня 2022 року.

Передісторія: