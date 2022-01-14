Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оголосять 19 січня, суддя у відпустці – адвокат
Повний текст ухвали Печерського районного суду Києва про підтримку клопотання прокурора про накладення арешту на майно п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка буде оприлюднено 19 січня.
Джерело: адвокат Порошенка Денис Галанський, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Засідання щодо оголошення повного тексту рішення про арешт майна Петра Порошенка... нам дали розписку, що о 13:50 це буде 19-го числа".
Деталі: Адвокат пояснив, що судове засідання було перенесено, оскільки у п'ятницю відсутня суддя. За словами Галанського, суддя "раптово пішла у відпустку".
Що було раніше: 6 січня Печерський районний суд підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка, який підозрюється українськими правоохоронцями у державній зраді та сприянні тероризму.
Оприлюднення повного тексту рышення було призначено на 12.00 14 січня 2022 року.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в першій половині січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 12 січня "Європейська солідарність" повідомила, що Порошенко повернеться в Україну в понеділок 17 січня авіарейсом із Варшави. Органи досудового розслідування розраховують на проведення усіх необхідних процесуальних дій, у тому числі обрання запобіжного заходу, цього ж дня.