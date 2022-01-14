Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко обнародуют 19 января, судья в отпуске - адвокат

Полный текст определения Печерского районного суда Киева о поддержке ходатайства прокурора о наложении ареста на имущество пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко будет обнародован 19 января.

Источник: адвокат Порошенко Денис Галанский, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко … нам дали расписку, что в 13:50 это будет 19-го числа".

Детали: Адвокат пояснил, что судебное заседание перенесено, поскольку в пятницу отсутствует судья. По словам Галанского, судья "внезапно ушла в отпуск".

Что было ранее: 6 января Печерский районный суд поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Обнародование полного текста определения было назначено на 12:00 14 января 2022 года.

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