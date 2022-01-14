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Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко обнародуют 19 января, судья в отпуске - адвокат

Пятница, 14 января 2022, 13:25
Петр Порошенко. фото с сайта "Евросолидарности"

Полный текст определения Печерского районного суда Киева о поддержке ходатайства прокурора о наложении ареста на имущество пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко будет обнародован 19 января.

Источник: адвокат Порошенко Денис Галанский, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко … нам дали расписку, что в 13:50 это будет 19-го числа".

Детали: Адвокат пояснил, что судебное заседание перенесено, поскольку в пятницу отсутствует судья. По словам Галанского, судья "внезапно ушла в отпуск".

Что было ранее: 6 января Печерский районный суд поддержал ходатайство прокурора, касающееся наложения ареста на имущество Порошенко, который подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму.

Обнародование полного текста определения было назначено на 12:00 14 января 2022 года.

Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января. 
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.
  • 12 января "Европейская солидарность" сообщила, что Порошенко вернется в Украину в понедельник 17 января авиарейсом из Варшавы. Органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий, в том числе избрания меры пресечения, в этот же день.

Темы: Порошенкосуд
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