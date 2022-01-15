"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського
Субота, 15 січня 2022, 18:59
Колишній президент, народний депутат Петро Порошенко опублікував відеозвернення до глави держави Володимира Зеленського й анонсував повернення до України.
Джерело: Порошенко у Facebook
Пряма мова: "Пане Зеленський, для вас погана новина: 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави я повертаюся до України".
Реклама:
Деталі: На день повернення Порошенка, 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
Засідання має розпочатися об 11:00, таким чином, експрезидент попрямує на засідання одразу після прильоту й паспортного контролю.
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Українська правда