"Для вас погана новина": Порошенко звернувся до Зеленського

Колишній президент, народний депутат Петро Порошенко опублікував відеозвернення до глави держави Володимира Зеленського й анонсував повернення до України.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова: "Пане Зеленський, для вас погана новина: 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави я повертаюся до України".

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Деталі: На день повернення Порошенка, 17 січня, Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Засідання має розпочатися об 11:00, таким чином, експрезидент попрямує на засідання одразу після прильоту й паспортного контролю.

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