Суд призначив час засідання щодо Порошенка
Печерський суд Києва призначив на 17 січня, об 11:00, засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду.
Джерело: сайт Державного бюро розслідувань
Деталі: Повідомляється, що на засіданні буде розглянуто клопотання про обрання Порошенку запобіжного у вигляді тримання під вартою.
Суд викликає на засідання повісткою і самого Порошенка.
У ДБР нагадали, що це стосується справи про злочинну схему постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористам.
Що передувало: Раніше вже повідомлялося, що 17 січня, у день, коли Порошенко обіцяє повернутися в Україну, йому обиратимуть "запобіжку", але часу ніхто не називав.
У ДБР висловлювали сподівання, що після прильоту колишній президент самостійно приїде до суду.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.