Суд призначив час засідання щодо Порошенка

Печерський суд Києва призначив на 17 січня, об 11:00, засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань

Деталі: Повідомляється, що на засіданні буде розглянуто клопотання про обрання Порошенку запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Суд викликає на засідання повісткою і самого Порошенка.

У ДБР нагадали, що це стосується справи про злочинну схему постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористам.

Що передувало: Раніше вже повідомлялося, що 17 січня, у день, коли Порошенко обіцяє повернутися в Україну, йому обиратимуть "запобіжку", але часу ніхто не називав.

У ДБР висловлювали сподівання, що після прильоту колишній президент самостійно приїде до суду.

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