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Суд призначив час засідання щодо Порошенка

П'ятниця, 14 січня 2022, 16:31
петро порошенко, фото Getty Images

Печерський суд Києва призначив на 17 січня, об 11:00, засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту Петру Порошенку у справі про державну зраду.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань

Деталі: Повідомляється, що на засіданні буде розглянуто клопотання про обрання Порошенку запобіжного у вигляді тримання під вартою.

Суд викликає на засідання повісткою і самого Порошенка.

У ДБР нагадали, що це стосується справи про злочинну схему постачання вугілля з ОРДЛО та сприяння терористам.

 
 

Що передувало: Раніше вже повідомлялося, що 17 січня, у день, коли Порошенко обіцяє повернутися в Україну, йому обиратимуть "запобіжку", але часу ніхто не називав.

У ДБР висловлювали сподівання, що після прильоту колишній президент самостійно приїде до суду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Українська правда
Теми: Порошенкосударешт
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