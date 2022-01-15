"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому

Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко опубликовал видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и анонсировал возвращение в Украину.

Источник: Порошенко в Facebook

Прямая речь: "Господин Зеленский, для вас плохая новость: 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину".

Детали: На день возвращения Порошенко, 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту в деле о государственной измене.

Заседание должно начаться в 11:00, таким образом экс-президент направится на заседание сразу после прилета и паспортного контроля.

Напомним: