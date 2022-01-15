"Для вас плохая новость": Порошенко обратился к Зеленскому
Суббота, 15 января 2022, 19:59
Бывший президент, народный депутат Петр Порошенко опубликовал видеообращение к главе государства Владимиру Зеленскому и анонсировал возвращение в Украину.
Источник: Порошенко в Facebook
Прямая речь: "Господин Зеленский, для вас плохая новость: 17 января в 09:10 рейсом из Варшавы я возвращаюсь в Украину".
Детали: На день возвращения Порошенко, 17 января, Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту в деле о государственной измене.
Заседание должно начаться в 11:00, таким образом экс-президент направится на заседание сразу после прилета и паспортного контроля.
Напомним:
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
Украинская правда