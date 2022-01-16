Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Теперь газеты и журналы в Украине должны выходить на государственном языке

Воскресенье, 16 января 2022, 11:43
Газета, фото pixabay

С 16 января в Украине вступили в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно печатных средств массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.

Источник: соответствующий закон

Детали: Документ предусматривает, что местным СМИ, которые распространяются в пределах одной области, предоставлено право воспользоваться переходным периодом до июля 2024 года.

В то же время общегосударственные русскоязычные СМИ, такие как газеты и журналы, должны либо перейти на украинский, либо наряду с русским (или другим иностранным языком) дублировать свои материалы на государственном языке. Последнее, в свою очередь, сделает печать значительно дороже из-за увеличения страниц издания.

Однако требования статьи 25 не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания.

Напомним:

Знать больше: Mova is... Закон о языке в цифрах

Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания

Темы: языкУкраинаСМИ


powered by lun.ua
Главное сегодня

Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом

Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден

Новости 19 января: мера пресечения для Порошенко, Госдума РФ и "республики" ОРДЛО

ВИДЕОЗеленский попросил украинцев не паниковать: Не бежать за гречкой и спичками

ВИДЕОВенедиктова отреагировала на суд с Порошенком и пообещала обжаловать решение

фотоПорошенко после суда празднует в столичном ресторане

Все новости...
язык
В Украине ужесточатся требования к русскоязычной прессе
Латинка придет – порядок наведет?
В Барселоне протесты против большего количества испанского языка в школах
Последние новости
05:45
Северная Корея может возобновить ядерные и ракетные испытания на фоне противостояния с США
04:47
Новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию против Covid
03:50
После кибератаки возобновил работу реестр МТСБУ
03:19
Любое пересечение границы войсками РФ будет расценено как "вторжение" – Белый дом
02:50
В Ивано-Франковской области обнаружили штамм "омикрон"
01:51
ВОЗ рекомендует странам не запрещать международные путешествия из-за "омикрона"
00:52
"Северный поток-2" является рычагом влияния на Россию – Блинкен
23:53
Я до сих пор верю, что Путин не хочет полномасштабной войны – Байден
22:43
Арестович не подписывал документы об увольнении – источник
21:50
В Беларуси задержан журналист Северин Квятковский
Все новости...