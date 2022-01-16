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Теперь газеты и журналы в Украине должны выходить на государственном языке

Воскресенье, 16 января 2022, 10:43
Теперь газеты и журналы в Украине должны выходить на государственном языке
Газета, фото pixabay

С 16 января в Украине вступили в силу нормы, предусмотренные статьей 25 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно печатных средств массовой информации общегосударственной и региональной сфер распространения.

Источник: соответствующий закон

Детали: Документ предусматривает, что местным СМИ, которые распространяются в пределах одной области, предоставлено право воспользоваться переходным периодом до июля 2024 года.

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В то же время общегосударственные русскоязычные СМИ, такие как газеты и журналы, должны либо перейти на украинский, либо наряду с русским (или другим иностранным языком) дублировать свои материалы на государственном языке. Последнее, в свою очередь, сделает печать значительно дороже из-за увеличения страниц издания.

Однако требования статьи 25 не распространяются на печатные СМИ, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания.

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Темы: языкУкраинаСМИ
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