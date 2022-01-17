Порошенко прибув в аеропорт Варшави сідати на літак
Колишній президент і нинішній депутат Верховної Ради Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс.
Джерело: власний кореспондент Української правди з Варшави
Деталі: П'ятий президент посміхається і фотографується з перехожими.
Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.
Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.
На контролі виникла штовханина через журналістів.
Лідер "Європейської солідарності" сказав, що сон у нього був добрий і хвилюватися немає чого.
Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту Варшави і чекає на літак в Україну pic.twitter.com/KKLX6TUYwu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
"Настрій гарний" - Порошенко в аеропорту Варшави pic.twitter.com/ZSfS4ForUL— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
Згодом Порошенко з командою сів на автобус, який повіз їх до літака на посадку.
Зрештою п'ятий президент сів у літак. Виліт о 7:40 за Києвом.
Що передувало: Порошенко раніше казав, що збирається 17 січня о 9:10 повернутися з ЄС у Київ.
17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.