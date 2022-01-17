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Порошенко прибув в аеропорт Варшави сідати на літак

Понеділок, 17 січня 2022, 06:26
Петро Порошенко крокує терміналом, фото: Севгіль Мусаєва, УП

Колишній президент і нинішній депутат Верховної Ради Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс.

Джерело: власний кореспондент Української правди з Варшави

Деталі: П'ятий президент посміхається і фотографується з перехожими.

 
фото: Севгіль Мусаєва, УП

Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

 
Порошенко с Голованєм і Новіковим
фото: Севгіль Мусаєва, УП

На контролі виникла штовханина через журналістів.

 
Порошенко з дружиною Мариною чекає на паспортний контроль
фото: Севгіль Мусаєва, УП

Лідер "Європейської солідарності" сказав, що сон у нього був добрий і хвилюватися немає чого.

Присів попити кави в обіймах любої
Присів попити кави з круасаном в обіймах любої
фото: Севгіль Мусаєва, УП

 
фото: Севгіль Мусаєва, УП

Згодом Порошенко з командою сів на автобус, який повіз їх до літака на посадку.

 
фото: Севгіль Мусаєва, УП

Зрештою п'ятий президент сів у літак. Виліт о 7:40 за Києвом.

 

Що передувало: Порошенко раніше казав, що збирається 17 січня о 9:10 повернутися з ЄС у Київ.

17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

Передісторія:

  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
  • Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
  • Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
  • Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Севгіль Мусаєва, УП
Теми: ПорошенкоПольщаавіа
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