Порошенко прибув в аеропорт Варшави сідати на літак

Колишній президент і нинішній депутат Верховної Ради Петро Порошенко прибув до аеропорту столиці Польщі Варшави для реєстрації на рейс.

Джерело: власний кореспондент Української правди з Варшави

Деталі: П'ятий президент посміхається і фотографується з перехожими.

фото: Севгіль Мусаєва, УП

Порошенка супроводжують дружина Марина, а також народні депутати з його партії Артур Герасимов, Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар, Ахтем Чийгоз, Микола Княжицький і Ростислав Павленко.

Крім того, з ним летять його адвокати Ігор Головань та Ілля Новіков.

Порошенко с Голованєм і Новіковим фото: Севгіль Мусаєва, УП

На контролі виникла штовханина через журналістів.

Порошенко з дружиною Мариною чекає на паспортний контроль фото: Севгіль Мусаєва, УП

Лідер "Європейської солідарності" сказав, що сон у нього був добрий і хвилюватися немає чого.

Петро Порошенко пройшов паспортний контроль в аеропорту Варшави і чекає на літак в Україну pic.twitter.com/KKLX6TUYwu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Присів попити кави з круасаном в обіймах любої фото: Севгіль Мусаєва, УП

"Настрій гарний" - Порошенко в аеропорту Варшави pic.twitter.com/ZSfS4ForUL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

фото: Севгіль Мусаєва, УП

Згодом Порошенко з командою сів на автобус, який повіз їх до літака на посадку.

фото: Севгіль Мусаєва, УП

Зрештою п'ятий президент сів у літак. Виліт о 7:40 за Києвом.

Що передувало: Порошенко раніше казав, що збирається 17 січня о 9:10 повернутися з ЄС у Київ.

17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

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